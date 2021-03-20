Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor ligde son oynadığı iki maçta Galatasaray ve Fatih Karagümrük’e 3-0’lık sonuçlarla mağlup oldu. Sarı kırmızılılar üst üste aldığı 2 galibiyetin ardından son iki maçında da sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Ligin 30. haftasında evinde oynadığı maçta Galatasaray’a 3-0 mağlup olan Hes Kablo Kayserispor, ligin 31.haftasında dün deplasmanda oynadığı maçta Fatih Karagümrük’e 3-0 mağlup oldu. 2 maçtır kazanamayan Sarı-Kırmızılılar lige verilen milli araya ise moralsiz girdi. Ligin 31.haftasını 31 puanda kapatan Sarı-Kırmızılılar milli aradan sonra ligin 32.haftasında sahasında Göztepe’yi konuk edecek.