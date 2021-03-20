Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Macaristan'da düzenlenen Tokyo Olimpiyatları Avrupa Elemelerinde Grekoromen stil 60 kiloda 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na kota alma hakkı elde eden Kerem Kamal için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Elemeleri'nde Grekoromen stil 60 kiloda 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına kota alma başarısı elde eden Kerem Kamal’ı kutluyorum. Olimpiyatlarda mücadele etmeye hak kazanan milli güreşçimizin başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyor, Kerem Kamal’a Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda başarılar diliyorum."