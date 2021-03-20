Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kadınlar 50 kiloda Evin Demirhan, Bulgar Miglena Selishka'yla yapacağı final müsabakasına çıkamadı.

Sakatlığı nedeniyle final maçında güreşmeyen milli sporcu, gümüş madalyayla yetindi.

Öte yandan, kadınlar 57 kiloda Bedia Gün, bronz madalya maçına sakatlığı nedeniyle çıkamazken, 62 kiloda Elif Jale Yeşilırmak ise Azerbaycanlı Tatyana Omelchenko'ya 2-1 yenilerek beşinci oldu.

Grekoromen stilde 87 kiloda Metehan Başar, dünya şampiyonu Gürcü Lasha Gobadze'ye, 77 kiloda Fatih Cengiz, Bulgar rakibi Aik Mnatsakanian'a, 67 kiloda Atakan Yüksel ise Hırvat rakibi Danijel Janecic'e yenilerek elendi.

Kota sayısı 8'e yükseldi

Güreşte Tokyo Olimpiyatları'na kota alan milli sporcu sayısı 8'e ulaştı.

Budapeşte'deki organizasyonda, serbest stil erkekler 86 kiloda Osman Göçen, 97 kiloda Süleyman Karadeniz, kadınlar 59 kiloda Evin Demirhan ve grekoromen stil 60 kiloda Kerem Kamal, Tokyo Olimpiyatları için kota almayı başardı.

Daha önce erkekler serbest stilde Süleyman Atlı ile Taha Akgül, grekoromende ise Cenk İldem ve Rıza Kayaalp olimpiyat vizesi elde etmişti.