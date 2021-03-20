Kayserispor, teknik direktörlük koltuğuna Hamza Hamzaoğlu’nu getirdi.
Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada Hamza Hamzaoğlu ile anlaşma sağlandığı ifade edildi.
Sarı-kırmızılı kulüp, tecrübeli teknik direktör ile 1,5 yıllık anlaşma yaptı.
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Kayserispor, teknik direktörlük koltuğuna Hamza Hamzaoğlu’nu getirdi.
Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada Hamza Hamzaoğlu ile anlaşma sağlandığı ifade edildi.
Sarı-kırmızılı kulüp, tecrübeli teknik direktör ile 1,5 yıllık anlaşma yaptı.
Etiketler : hamza hamzaoğlu,kayserispor,süper lig,