Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER- EMİN ULUÇ

Süper Lig’de haftanın en kritik karşılaşması Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak. Beşiktaş’ın galibiyeti şampiyonluk düğümünü büyük ölçüde çözecek. Bir maçı eksik olan Kara Kartal bu durumda en yakın rakibi Galatasaray ile olan puan farkını 5’e, Fenerbahçe ile de 8’e çıkaracak ve erkenden şampiyonluk şarkıları söylemeye başlayacak.

Düdük Meler’de

Fenerbahçe’nin galibiyetinde ise zirvede saflar yeniden sıkılaşacak. Galatasaray’ın kendi evinde Rize’ye mağlup olması, Sarı Kanarya’yı Dolmabahçe’den zaferle ayrılması hâlinde yeniden iddialı duruma getirecek. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, Halil Umut Meler yönetecek. İlk yarıdaki maçı Beşiktaş Kadıköy’de 4-3 kazanmıştı.

TOP BİZDE KALMALI

Bu fırsat kaçmaz

Sezonun en büyük fırsatı Beşiktaş'ın ayağına kadar geldi. Galatasaray'ın evinde Rize'ye kaybetmesiyle Fenerbahçe maçının önemi daha da arttı. Beşiktaş bugün kazanırsa şampiyonluk kupasının kulplarından birini tutmuş gibi olacak. Siyah beyazlıların teknik patronu Sergen Yalçın derbide zaferden emin. Takımının derbide kendi futbolunu oynamasını isteyen tecrübeli teknik adam talebelerine, oyuna hâkim olmalarının önemini anlattı.

Önde baskı

Liderliğe oyun üstünlüklerini kabul ettirerek geldiklerini belirten Sergen Hoca, "Top bizde kalmalı. Oyuna biz yön vermeliyiz. Gücümüzü sahaya yansıtın" diye konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı dış sahadaki performansıyla dikkat çeken Fenerbahçe'yi ön alan baskısıyla kilitlemek isterken, Pelkas, Gustavo gibi yıldızlara markaj yapmayı düşünmüyor. Başarılı teknik adamın ligde son oynanan ve 3-2 kazanılan Başakşehir maçının kadrosunu bozmayacağı öğrenildi.

Dostça bir maç olsun

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, F.Bahçe'yi ağırlayacakları derbi öncesi tansiyonu düşüren açıklamalarda bulundu. Dostça bir maç olmasını dileyen Çebi, "Umarım derbiden sonra insanlar hakem değil futbol konuşur" sözlerini kullandı.

ALTI MAÇLIK SERİ

Kartal'ın bileği bükülmüyor

∂ Süper Lig’in lideri Beşiktaş, Fenerbahçe karşısına üst üste yedinci galibiyetini almak için çıkacak. Siyah beyazlılar ayrıca derbiden zaferle ayrılması durumunda bir maçı eksik olmasına rağmen Galatasaray'a beş, Fenerbahçe'ye de sekiz puan fark atmış olacak.

DAHA İYİYİZ YENECEĞİZ!

Daha bir şey bitmedi

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak Kadıköy’de kaybettiği puanlarla yarışta geriye düşen Fenerbahçe, Beşiktaş’ı deplasmanda yenerek iddiasını sürdürmek istiyor. Teknik Direktör Erol Bulut kritik öneme sahip derbi öncesinde Dolmabahçe’den zaferle çıkabilmek için planlarını yaptı. Ligin en iyi takımı olduklarını vurgulayarak oyuncularını motive eden Bulut “Şampiyonluk için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu maçı kazanarak en önemli virajı döneceğiz” dedi.

Hızlı ve güçlü

İdmanda zafer planları üzerinde duran Bulut, orta saha üstünlüğünü ele geçirmeleri gerektiğini anlatırken rakibin pas trafiğini yoğun presle kırıp, hızlı ataklarla sonuca gitmeleri gerektiğini söyledi. Fizik gücü yüksek olan Gustavo ve Ozan’ı partner olarak kullanacak olan Bulut, Pelkas ve Osayi’nin hızından yararlanarak Beşiktaş savunmasının dengesini bozmaya çalışacak. Cezalı olduğu için Gençlerbirliği maçında oynamayan Valencia da Thiam’ın yerine ileri uçta gol kovalayacak.

Saha içi şefi Pelkas

Erol Bulut, sarı lacivertli takımda daha çok kanatlarda kullandığı Dimitris Pelkas’ı gerçek yeri olan 10 numaraya çekecek. Derbide hücum organizasyonlarını üstlenecek olan Yunan yıldız, takımın ataklarını yönlendirecek, aynı zamanda gol arayacak.

KANARYA DIŞARIDA ŞAKIYOR

Fener’in kozu deplasman

∂ Sahasında 6 mağlubiyet 2 yenilgiyle 22 puan kaybeden Fenerbahçe, bu sezon deplasmanlarda iç sahanın aksine başarılı bir grafik çiziyor. 14 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle 35 puan toplayan sarı lacivertliler ligin deplasman kralı olarak dikkati çekiyor.

YALÇIN'IN DERBİ KARNESİ

Fenerbahçe'yi seviyor

∂ Beşiktaş’ın başında derbi kaybetmeyen Sergen Yalçın, Galatasaray maçlarından bir galibiyet, bir beraberlik çıkarırken, bugün karşılaşacağı Fenerbahçe'yi ise iki defa yendi. Tecrübeli çalıştırıcı geçen sezon iç sahada 2-0, bu sezon Kadıköy'de ise 4-3'lük zaferle ayrıldı.

ABOU, LARIN, GHEZZAL

Hücumcular formda

∂ Derbide Beşiktaş'ın en büyük kozu hücumdaki gücü olacak. Aboubakar, Larin ve Ghezzal üçlüsünün son haftalardaki artan performansı dikkat çekiyor. Aboubakar 15 gol-5 asist, Larin 14 gol-4 asist, Ghezzal da 12 asist-1 golle Beşiktaş'ın en skorer isimleri durumunda.

DOWN SENDROMLU TARAFTARA

Valencia’dan hediye

∂ F.Bahçe’nin golcüsü Valencia, down sendromlu Eren Karalı'yı ziyaret ederek bütün takımın imzaladığı sarı lacivertli formayı hediye etti. Karalı ile sohbet edip çay içen Valencia, şampiyonluk sözü verdi. Ekvadorlu oyuncu “Kendimize inanıyoruz, derbiyi kazanacağız” ifadelerini kullandı.

FENER’DEN ATAK

Dört yıldızlı Beşiktaş!

∂ Toplam 28 şampiyonluğun tescili için daha önce TFF’ye başvuran Fenerbahçe yönetimi “1957 öncesi 5 şampiyonluğuyla birlikte toplam 20 Türkiye Şampiyonluğu bulunan Beşiktaş’a konuk olacağız” ifadesiyle önceki şampiyonluklara vurgu yaparak kritik derbiyi duyurdu.