Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Saat 22.00 sıralarında Samsun-Ordu Karayolu üzeri Çarşamba ilçesi mevkisinde meydana gelen olayda, Giresun'a dönmek için yola çıkan GZT Giresunspor kafilesini taşıyan otobüs, kimliği belirsiz kişiler tarafından taşlandı.

JANDARMA SALDIRGANLARIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Spor Toto 1. Lig'de lider durumda olan Giresunspor'un takım kaptanı Eren Tozlu cam kırıkları nedeniyle hafif şekilde yaralandı. Kafile, farklı bir otobüsle yola devam ederken, jandarma ekipleri taşlı saldırıyı gerçekleştirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.