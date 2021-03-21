Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya'da futbol sahalarında nadir rastlanan bir gol meydana geldi. Sevilla'nın Valladolid ile oynadığı maçın uzatma dakikalarında Sevilla kalecisi Yassine Bounou, attığı golle takımına 1 puanı getiren isim oldu.

Karşılaşmanın 90+4. dakikadasında ileriye çıkan Bounou, yaşanan karambolde topu önünde buldu ve sol ayağıyla fileleri havalandırdı.

TARİHE GEÇEN GOL

La Liga'da bu sezon daha önce de Eibar kalecisi Dmitrovic, Atletico Madrid’e penaltıdan gol atmıştı. Böylece La Liga tarihinde ilk kez aynı sezon iki ayrı kaleci birden gol atma başarısı gösterdi.