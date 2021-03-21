Puan tablosunun 16. basamağındaki Benevento, deplasmanda karşılaştığı 3. sıradaki Juventus'u, Gaich'in 69. dakikadaki golüyle yendi. Ligdeki 4. mağlubiyetini yaşayan son 9 yılın şampiyonu Juventus, zirve mücadelesinde önemli yara aldı. Benevento puanını 29'a çıkarırken, bir maç eksiği bulunan Juventus 55 puanda kaldı.
Serie A'da Juventus, Benevento'ya 1-0 yenildi
21.03.2021 - 19:32 | Son Güncelleme: 21.03.2021 - 19:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 28. haftasında Benevento, Juventus'u 1-0 mağlup etti.
Etiketler : Juventus,maç,kaç kaç,
776368 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/776368.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
28
20
3
5
33
63
02
GALATASARAY A.Ş.
30
19
4
7
34
61
03
FENERBAHÇE A.Ş.
29
18
4
7
23
58
04
TRABZONSPOR A.Ş.
30
16
7
7
9
55
05
AYTEMİZ ALANYASPOR
30
14
7
9
19
49
06
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
30
12
11
7
10
47
07
ATAKAŞ HATAYSPOR
29
13
7
9
12
46
08
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
30
12
8
10
8
44
09
DEMİR GRUP SİVASSPOR
29
9
13
7
2
40
10
GÖZTEPE A.Ş.
30
10
9
11
2
39
11
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
30
8
15
7
-7
39
12
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
29
9
9
11
0
36
13
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
29
8
10
11
-11
34
14
YENİ MALATYASPOR
29
7
11
11
-4
32
15
KASIMPAŞA A.Ş.
30
8
7
15
-14
31
16
HES KABLO KAYSERİSPOR
29
8
7
14
-16
31
17
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
30
7
9
14
-16
30
18
MKE ANKARAGÜCÜ
29
8
5
16
-14
29
19
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
30
6
9
15
-21
27
20
GENÇLERBİRLİĞİ
29
7
6
16
-25
27
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
29
6
7
16
-24
25
Süper Lig Fikstür
31.Hafta Maçları
19.03.2021 16:00
Karagümrük 3 - 0 Hes Kablo Kayserispor
19.03.2021 19:00
Galatasaray 3 - 4 Rizespor
20.03.2021 13:30
Gençlerbirliği 2 - 1 Kasimpaşa
20.03.2021 16:00
Göztepe 3 - 5 Sivasspor
20.03.2021 16:00
Yeni Malatyaspor 2 - 2 Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
20.03.2021 19:00
Trabzonspor 4 - 1 Ankaragücü
21.03.2021 13:30
Fraport-tav Antalyaspor 3 - 1 Erzurumspor
21.03.2021 13:30
Konyaspor 1 - 0 Alanyaspor
21.03.2021 16:00
Denizlispor 0 - 0 Başakşehir
21.03.2021 19:00
Beşiktaş - Fenerbahçe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GZT GİRESUNSPOR
27
17
5
5
22
56
02
YILPORT SAMSUNSPOR
27
14
9
4
16
51
03
ALTAY
27
16
2
9
23
50
04
ADANA DEMİRSPOR
27
14
7
6
21
49
05
ALTINORDU
27
14
7
6
7
49
06
İSTANBULSPOR A.Ş.
27
14
5
8
19
47
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
27
13
7
7
16
46
08
TUZLASPOR A.Ş.
27
12
5
10
-3
41
09
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
27
11
5
11
1
38
10
BURSASPOR
26
11
4
11
1
37
11
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
27
10
7
10
-3
37
12
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
27
9
5
13
-2
32
13
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
27
7
8
12
-11
29
14
ADANASPOR A.Ş.
26
7
7
12
-2
28
15
MENEMEN SPOR
27
6
10
11
-15
28
16
AKHİSARSPOR
27
7
4
16
-17
25
17
ANKARASPOR
27
3
7
17
-27
16
18
ESKİŞEHİRSPOR
27
1
8
18
-46
8
PTT 1. Lig Fikstür
27.Hafta Maçları
19.03.2021 19:00
Altay 3 - 0 Menemen Spor
20.03.2021 13:30
Istanbulspor 1 - 2 Altinordu
20.03.2021 13:30
Bereket Sigorta ümraniyespor 1 - 2 Aydeniz Et Balikesirspor
20.03.2021 16:00
Eskişehirspor 1 - 1 Adana Demirspor
20.03.2021 19:00
Yilport Samsunspor 0 - 2 Gzt Giresunspor
21.03.2021 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor 3 - 2 Tuzlaspor A.ş.
21.03.2021 16:00
Akhisarspor 1 - 2 Ankara Keçiörengücü
21.03.2021 16:00
Ankaraspor 1 - 2 Beypiliç Boluspor
21.03.2021 19:00
Adanaspor - Bursaspor