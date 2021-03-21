Puan tablosunun 16. basamağındaki Benevento, deplasmanda karşılaştığı 3. sıradaki Juventus'u, Gaich'in 69. dakikadaki golüyle yendi. Ligdeki 4. mağlubiyetini yaşayan son 9 yılın şampiyonu Juventus, zirve mücadelesinde önemli yara aldı. Benevento puanını 29'a çıkarırken, bir maç eksiği bulunan Juventus 55 puanda kaldı.