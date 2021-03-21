Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bu akşamki maçımızın 21 kişilik kadrosunda olmayan bir oyuncumuza gösterdiği semptomlar sonrası uygulanan PCR testinin sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuzun izolasyon ve tedavi süreci başlamıştır" denildi.