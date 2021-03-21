Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bu akşamki maçımızın 21 kişilik kadrosunda olmayan bir oyuncumuza gösterdiği semptomlar sonrası uygulanan PCR testinin sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuzun izolasyon ve tedavi süreci başlamıştır" denildi.
Fenerbahçe'de 1 futbolcunun korona testi pozitif çıktı
21.03.2021 - 21:58 | Son Güncelleme: 21.03.2021 - 22:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe, Beşiktaş maçı kadrosunda yer almayan bir futbolcusunun korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Etiketler : fenerbahçe,korona,beşiktaş,derbi,virüs,pcr,test,pozitif,
776395 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/776395.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
28
20
3
5
33
63
02
GALATASARAY A.Ş.
30
19
4
7
34
61
03
FENERBAHÇE A.Ş.
29
18
4
7
23
58
04
TRABZONSPOR A.Ş.
30
16
7
7
9
55
05
AYTEMİZ ALANYASPOR
30
14
7
9
19
49
06
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
30
12
11
7
10
47
07
ATAKAŞ HATAYSPOR
29
13
7
9
12
46
08
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
30
12
8
10
8
44
09
DEMİR GRUP SİVASSPOR
29
9
13
7
2
40
10
GÖZTEPE A.Ş.
30
10
9
11
2
39
11
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
30
8
15
7
-7
39
12
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
29
9
9
11
0
36
13
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
29
8
10
11
-11
34
14
YENİ MALATYASPOR
29
7
11
11
-4
32
15
KASIMPAŞA A.Ş.
30
8
7
15
-14
31
16
HES KABLO KAYSERİSPOR
29
8
7
14
-16
31
17
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
30
7
9
14
-16
30
18
MKE ANKARAGÜCÜ
29
8
5
16
-14
29
19
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
30
6
9
15
-21
27
20
GENÇLERBİRLİĞİ
29
7
6
16
-25
27
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
29
6
7
16
-24
25
Süper Lig Fikstür
31.Hafta Maçları
19.03.2021 16:00
Karagümrük 3 - 0 Hes Kablo Kayserispor
19.03.2021 19:00
Galatasaray 3 - 4 Rizespor
20.03.2021 13:30
Gençlerbirliği 2 - 1 Kasimpaşa
20.03.2021 16:00
Göztepe 3 - 5 Sivasspor
20.03.2021 16:00
Yeni Malatyaspor 2 - 2 Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
20.03.2021 19:00
Trabzonspor 4 - 1 Ankaragücü
21.03.2021 13:30
Fraport-tav Antalyaspor 3 - 1 Erzurumspor
21.03.2021 13:30
Konyaspor 1 - 0 Alanyaspor
21.03.2021 16:00
Denizlispor 0 - 0 Başakşehir
21.03.2021 19:00
Beşiktaş - Fenerbahçe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GZT GİRESUNSPOR
27
17
5
5
22
56
02
YILPORT SAMSUNSPOR
27
14
9
4
16
51
03
ALTAY
27
16
2
9
23
50
04
ADANA DEMİRSPOR
27
14
7
6
21
49
05
ALTINORDU
27
14
7
6
7
49
06
İSTANBULSPOR A.Ş.
27
14
5
8
19
47
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
27
13
7
7
16
46
08
TUZLASPOR A.Ş.
27
12
5
10
-3
41
09
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
27
11
5
11
1
38
10
BURSASPOR
26
11
4
11
1
37
11
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
27
10
7
10
-3
37
12
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
27
9
5
13
-2
32
13
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
27
7
8
12
-11
29
14
ADANASPOR A.Ş.
26
7
7
12
-2
28
15
MENEMEN SPOR
27
6
10
11
-15
28
16
AKHİSARSPOR
27
7
4
16
-17
25
17
ANKARASPOR
27
3
7
17
-27
16
18
ESKİŞEHİRSPOR
27
1
8
18
-46
8
PTT 1. Lig Fikstür
27.Hafta Maçları
19.03.2021 19:00
Altay 3 - 0 Menemen Spor
20.03.2021 13:30
Istanbulspor 1 - 2 Altinordu
20.03.2021 13:30
Bereket Sigorta ümraniyespor 1 - 2 Aydeniz Et Balikesirspor
20.03.2021 16:00
Eskişehirspor 1 - 1 Adana Demirspor
20.03.2021 19:00
Yilport Samsunspor 0 - 2 Gzt Giresunspor
21.03.2021 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor 3 - 2 Tuzlaspor A.ş.
21.03.2021 16:00
Akhisarspor 1 - 2 Ankara Keçiörengücü
21.03.2021 16:00
Ankaraspor 1 - 2 Beypiliç Boluspor
21.03.2021 19:00
Adanaspor - Bursaspor