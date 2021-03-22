Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’de durumu tartışılan ve Beşiktaş derbisi ‘son şansı’ olarak görülen Erol Bulut deyim yerindeyse uzatmada günü kurtardı. Ozan Tufan’ın golüyle şimdilik görevinde kalan Bulut maç sonunda ise pes etmeyen ve pozitif mesajlar verdi. Güzel bir maç olduğunu belirten sarı lacivertlilerin teknik patronu “İlk yarı biraz Beşiktaş topa sahip olup pozisyon buldu. Bizim ikinci yarı risk almamız gerekiyordu, aldık. Yeterince pozisyona da girdik. Rakibi hataya zorladık” dedi.

Fazla zaman kalmadı

“Golden sonra 2-3 tane net pozisyon var, galibiyetle ayrılabilirdik” diyen Bulut “Son vuruşlarda daha iyi konsantre olmalıyız. Kaçırdığımız pozisyonlar bulunuyor. Ligimizde en çok gol pozisyonuna giren takımız. Değerlendirmede sıkıntı var. Son vuruşlarda eksiğimiz var ve daha çok çalışmamız lazım. Konsantrasyon eksikliği yaşıyoruz diye düşünüyorum. Önümüzdeki maçlarda bu konuda harekete geçmeliyiz çünkü fazla zaman kalmadı” ifadesini kullandı.

Üst düzey mücadele oldu

Fenerbahçeli Jose Sosa: Gerçekten çok mücadeleci bir maç oldu. İki takım da üst düzey mücadele etti. Belirgin bir taraf topu daha fazla domine etti diyemem. Kazanmak için geldik ama maalesef beraberlikle ayrılıyoruz.

Ağlatan kurtarışlar

Kanarya’nın Beşiktaş derbisinde de değişen bir şey yoktu! Yine ön plana çıkan isim hiç kuşkusuz kaleci Altay Bayındır’dı. Genç file bekçisi kariyerinde en fazla kurtarış yaptığı (6) Beşiktaş maçını oynadı. Haliyle maç sonu da duygusallaştı. Sarı lacivertlileri yarışta ve ayakta tutan Teknik Direktör Erol Bulut’u da kurtaran Altay maç sonu gözyaşlarını tutamadı. Başarılı isim soyunma odasına yardımcı antrenör Volkan Demirel ile birlikte gitti.

Bize yakışmalı

“Henüz hiçbir şey bitmiş değil. Biz Fenerbahçe'yiz. Bize yakışan oyunu oynamamız gerekiyor. Hatalarımızdan ders çıkarıp, yapmamız gereken şeyleri daha özverili bir şekilde yaparak yolumuza devam edeceğiz. Bizim kaybetme, berabere kalma gibi bir lüksümüz yok.”