Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın hem derbiyi değerlendirdi hem de MHK’ye mesaj yolladı. Derbiyle ilgili yorumu; Bu oyunun karşılığı bir puan olmamalıydı memnun değilim. 1-0 öne geçtikten sonra maçı bitirecek pozisyonları fazlasıyla yakaladık. Pozisyonları cömert bir şekilde harcadık. Fenerbahçe kalecisini tebrik etmesi lazım. Bazen futbolda böyle sonuçlar oluyor. Kazanabilirdik ama kaybetmedik. Bir rakibin 1 puan daha önüne geçtik, diğeriyle farkı koruduk” dedi.

Enteresan yönetim

Sergen Yalçın maçın hakemi Halil Umut Meler hakkında ise “Hakem arkadaşlar rakibi oyuna ortak etmek için her şeyi yaptı. Hakem arkadaştan memnun değiliz. Daha önce bizim maçlarımızı da yönetti. Bir daha da kendisini Beşiktaş maçlarında görmek istemiyoruz. Biz böyle enteresan maç yöneten hakemlerle oynamak istemiyoruz. Ortadan yöneten, gördüğünü çalan hakemler gelirse çok iyi olur" şeklinde konuştu. Yalçın maç içerisinde de Meler’in bazı kararlarına tepki göstermişti.

Her şey lehimize

Beşiktaş'ın file bekçisi Ersin Destanoğlu, "Üç puan almak isterdik ama son dakikada yediğimiz golle iki puan bıraktık. Çok iyi oynadık. Altay'ı da tebrik ederim, çok iyi kurtarışlar yaptı. Her şey lehimize, yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi.

DAMGA VURDU

İki kritik kurtarış

∂ Osayi-Samuel’le karşı karşıya kaldığı pozisyonda kalesinde devleşen Ersin, Sosa’nın frikiğinde de topu âdeta 90’dan alarak meslektaşı Altay gibi derbiye damga vurdu.