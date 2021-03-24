Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

Fenerbahçe’nin Hollanda doğumlu oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, millî takım tercihiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye-Hollanda maçı öncesinde De Telegraaf’ın sorularını cevaplayan 21 yaşındaki genç oyuncu ay yıldızlı takım yetkililerinin kendisiyle bu konuda temas kurduğunu söylerken “Bu, zor bir seçim. Sezon başında Şenol Güneş ile görüştüm. Bu konuda dikkatlice düşünmek istiyorum çünkü yapacağım seçim kariyerimin geri kalanını belirleyecek" dedi.

Harika jenerasyon

Hollanda’yı çok güçlü bir rakibin beklediğini de söyleyen Ferdi Kadıoğlu “Türkiye iyi bir takım. Harika bir jenerasyon ve çok yetenekli futbolcuları var. Avrupa Şampiyonası elemelerinde Fransa'nın olduğu grubu lider bitirmesi Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Hollanda için çok zor bir maç olacak" diye konuştu. Hollanda'nın farklı yaş kategorilerindeki genç millî takımlarında forma giyen Ferdi, 2018 yılında NEC Nijmegen'den Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

KAPLAN’IN YORUMU

Altay’ın şansı Volkan Demirel

∂ Teknik Direktör Mustafa Kaplan, eski talebesi Altay Bayındır’la ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kaplan “Altay'ı Fenerbahçe'nin istediği dönem, Beşiktaş ve Başakşehir de istedi fakat tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı. Altay’ın yükselişinde Volkan Demirel’in payı çok büyük” dedi.