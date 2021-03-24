2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda deplasmanda Türkiye’ye 4-2 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Frank de Boer, Türkiye’yi tebrik ettiğini ifade ederek, “Bizi cezalandırdılar. Daha iyi olsun isterdik. Önümüzde 9 maç var. Türk takımı için büyük bir adım. 3 gün sonra maçta kendi gücümüzü göstermek istiyoruz. Türkiye çok iyi oynadı. Yapmak istediklerini yaptılar. Savunma yapıp, hızlı atak yapmak istiyorlardı ve bunu başardılar. Bizim sahaya 7-8 kez geldiler, 4 gol oldu. 3-0'ken 3-3 yapabiliriz diye düşündük ama 4 olunca işler zorlaştı. Goller ilginç oldu ama böyle oldu, bunlar için bahane üretemeyiz” diye konuştu.
Frank de Boer: Türkiye bizi cezalandırdı
24.03.2021 - 23:05 | Son Güncelleme: 24.03.2021 - 23:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Frank de Boer, Türkiye maçının ardından, “Türkiye bizi cezalandırdı. Daha iyi olsun isterdik” dedi.
Etiketler : Frank de Boer,hollanda,milli maç,
777163 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/777163.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
29
20
4
5
33
64
02
GALATASARAY A.Ş.
30
19
4
7
34
61
03
FENERBAHÇE A.Ş.
30
18
5
7
23
59
04
TRABZONSPOR A.Ş.
30
16
7
7
9
55
05
AYTEMİZ ALANYASPOR
30
14
7
9
19
49
06
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
30
12
11
7
10
47
07
ATAKAŞ HATAYSPOR
29
13
7
9
12
46
08
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
30
12
8
10
8
44
09
DEMİR GRUP SİVASSPOR
29
9
13
7
2
40
10
GÖZTEPE A.Ş.
30
10
9
11
2
39
11
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
30
8
15
7
-7
39
12
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
29
9
9
11
0
36
13
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
29
8
10
11
-11
34
14
YENİ MALATYASPOR
29
7
11
11
-4
32
15
KASIMPAŞA A.Ş.
30
8
7
15
-14
31
16
HES KABLO KAYSERİSPOR
29
8
7
14
-16
31
17
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
30
7
9
14
-16
30
18
MKE ANKARAGÜCÜ
29
8
5
16
-14
29
19
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
30
6
9
15
-21
27
20
GENÇLERBİRLİĞİ
29
7
6
16
-25
27
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
29
6
7
16
-24
25
Süper Lig Fikstür
32.Hafta Maçları
03.04.2021 13:30
Hes Kablo Kayserispor - Göztepe
03.04.2021 16:00
Sivasspor - Trabzonspor
03.04.2021 16:00
Rizespor - Karagümrük
03.04.2021 19:00
Atakaş Hatayspor - Galatasaray
04.04.2021 13:30
Erzurumspor - Konyaspor
04.04.2021 16:00
Ankaragücü - Fraport-tav Antalyaspor
04.04.2021 16:00
Alanyaspor - Gençlerbirliği
04.04.2021 16:00
Başakşehir - Yeni Malatyaspor
04.04.2021 19:00
Kasimpaşa - Beşiktaş
05.04.2021 19:00
Fenerbahçe - Denizlispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GZT GİRESUNSPOR
27
17
5
5
22
56
02
YILPORT SAMSUNSPOR
27
14
9
4
16
51
03
ALTAY
27
16
2
9
23
50
04
ADANA DEMİRSPOR
27
14
7
6
21
49
05
ALTINORDU
27
14
7
6
7
49
06
İSTANBULSPOR A.Ş.
27
14
5
8
19
47
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
27
13
7
7
16
46
08
TUZLASPOR A.Ş.
27
12
5
10
-3
41
09
BURSASPOR
27
12
4
11
4
40
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
27
11
5
11
1
38
11
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
27
10
7
10
-3
37
12
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
27
9
5
13
-2
32
13
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
27
7
8
12
-11
29
14
ADANASPOR A.Ş.
27
7
7
13
-5
28
15
MENEMEN SPOR
27
6
10
11
-15
28
16
AKHİSARSPOR
27
7
4
16
-17
25
17
ANKARASPOR
27
3
7
17
-27
16
18
ESKİŞEHİRSPOR
27
1
8
18
-46
8
PTT 1. Lig Fikstür
28.Hafta Maçları
03.04.2021 13:30
Tuzlaspor A.ş. - Yilport Samsunspor
03.04.2021 16:00
Gzt Giresunspor - Istanbulspor
03.04.2021 16:00
Ankaraspor - Akhisarspor
03.04.2021 19:00
Adana Demirspor - Ankara Keçiörengücü
04.04.2021 13:30
Altinordu - Eskişehirspor
04.04.2021 13:30
Beypiliç Boluspor - Adanaspor
04.04.2021 16:00
Menemen Spor - Bereket Sigorta ümraniyespor
04.04.2021 19:00
Aydeniz Et Balikesirspor - Royal Hastanesi Bandirmaspor
05.04.2021 19:00
Bursaspor - Altay