Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas, milli takımının antrenmanında sakatlık geçirdi.Yunanistan Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada kalça sakatlığı yaşayan 27 yaşındaki futbolcunun İspanya maçı kadrosunda olma durumunun şüpheli olduğu belirtildi.