Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde G Grubu'nda yer alan A Millî Futbol Takımımız grubundaki ilk maçında çok iyi bir jenerasyona sahip olan Hollanda'yı 4-2'lik skorla mağlup etti. Elemelere oldukça iyi bir başlangıç yapan ay yıldızlı takımımız böylece 2002 Dünya Kupası'nın ardından ilk kez gitmek istediği Dünya Kupası yolunda da önemli bir avantajı cebine koymuş oldu.

Açılış Burak'tan

Grubun favorilerinden olan Hollanda karşısında gol perdesini 15'inci dakikada Burak Yılmaz açtı. 34'te kazanılan penaltı vuruşunda bir kez daha topun başına geçen Burak farkı ikiye çıkardı. İkinci yarının ilk dakikalarında Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle skor bir anda 3-0'a geldi. Rehavetin de etkisiyle 75 ve 76'da Davy Klaassen ile Luuk de Jong'un golleri maçı bir anda kısa bir krize soktu.

Bravo Uğurcan

Millîleri bu krizden çıkartansa gol perdesini açtığı gibi kapanışı da yapan Burak Yılmaz oldu. Ceza sahasının hemen dışında kazanılan serbest vuruşu harika bir vuruşla filelere gönderen Burak, milyonları sevince boğdu. Hollanda'nın kazandığı penaltıyı da kalecimiz Uğurcan çıkarınca, Türkiye iki farklı galibiyetle Hollanda ile oynanacak ikinci maç öncesinde ikili averaj konusunda da avantaj elde etti.

PORTAKAL İKİNCİ DEFA DÖRT YEDİ

Bir Fransa bir de biz

∂ Hollanda Millî Takımı, daha önce oynadığı 126 Dünya Kupası eleme maçında sadece iki defa dört golü kalesinde gördü. A Millîlerimiz, Fransa ile birlikte bunu başaran iki takımdan biri oldu. 1961'den 2017'ye kadar oynadığı Dünya Kupası eleme maçında en fazla iki gol yiyen Hollanda, 2017'de oynadığı eleme karşılaşmasında Fransa'ya 4-0 yenilmişti. Portakallar dün gece de bizden dört yedi.

Portakalsever

27 gole ulaştı

Burak Yılmaz diye yazılır, gol diye okunur. Hele rakip Hollanda ise... Dünya Kupası elemelerinde ilk maçını Hollanda ile yapan ay yıldızlılarda ilk yarıda öne çıkan ve müthiş bir bitiricilik gösteren bir Burak Yılmaz izledik. Tecrübeli golcü, biri ceza sahası dışından ve diğeri de penaltıdan olmak üzere iki gole adını yazdırdı. Yılmaz, ikinci yarıda da frikikte usta işi gol attı, Millî Takım forması altında 64 maçta 27. golüne ulaştı. Forvet oyuncumuz Dünya Kupası elemelerinde 13 maçta 10. golüne adını yazdırdı.

Ronaldo'yu geçti

Ve Burak Yılmaz’ın Hollanda’ya attığı gollerin kendi içinde özel yanları ve değerleri de vardı. Millî Takım forması altında ilk uzaktan golünü hem de sol ayakla atan Yılmaz, son üç maçta Hollanda ağlarına beş gol gönderirken son 50 yılda Portakallara karşı en çok gol atan futbolcu oldu. Hollanda’ya karşı son 50 yılda en fazla gol atan diğer oyuncular ise yine dörder golle Cristiano Ronaldo ve Jan Koller’di.

Gururluyum

∂ Hat-trick yaparak geceye damgasını vuran Burak Yılmaz maçın ardından, "Sorumluluğumuzun farkındayım. Bu güzel takıma her şey yakışıyor" derken, "Hollanda 1 numaralı rakibimizdi, kazanarak başladık. Norveç maçına konsantre olacağız" ifadelerini kullandı. Hollanda'ya gol atanlar içinde bir numara olduğu hatırlatılan yıldız oyuncu, "Siz de beni övmek için sürekli bir istatistik çıkarıyorsunuz!" esprisi yaparken, "Gurur verici bir olay" dedi.