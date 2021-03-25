Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

UEFA, vadesi geçmiş borçları gerekçesiyle Beşiktaş’ın 2021-22 sezonunda Avrupa kupalarından elde edeceği gelirin yüzde 15’ine el koyacak. Yapılan açıklamada, Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) yargı birimin verdiği karar sonucunda, Beşiktaş ile Finansal Fair Play (FFP) çerçevesinde yapılan anlaşma sonrasında vadesi geçmiş borçların olduğu belirtildi. Siyah beyazlı kulüp ödemeyi zamanında yaptığına ilişkin kanıtını 30 Haziran'a kadar sunması hâlinde verilen söz konusu ceza kaldırılacak. Siyah beyazlı yöneticiler gerekli hukuki girişimleri yaparak cezayı ortadan kaldırmayı hedefliyor.

En az 5 milyon avro

Süper Lig'de şampiyonluğun en güçlü favorisi olarak gösterilen Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etmesi hâlinde ve cezanın kaldırılmaması durumunda önemli miktar gelirden mahrum olacak. Büyük bir gelir kapısı olan ve direkt katılımla yüksek meblağlar sağlayan Şampiyonlar Ligi'ne katılım payı olarak UEFA, 16'şar milyon avro veriyor. Yayın geliriyle de birlikte rakam 30 milyon avroya kadar çıkıyor. Bu durumda ceza kaldırılmaz ve Beşiktaş önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılırsa yaklaşık 5 milyon avro gelir kaybı yaşayacak.

YÖNETİCİLER SAKİN

Panik yok çözeriz

∂ Siyah beyazlı yöneticiler, UEFA'nın gelirlere yüzde 15’lik el koyma açıklamasına rağmen sakinliğini koruyor. Siyah beyazlı yöneticiler, UEFA'nın açıklamasının büyütülecek bir durum olmadığını ve kısa süre içinde bu kararın değişeceği yönünde görüş belirttiler.

4,5 MİLYON € ÖDENMEYECEK

Mensah sezon sonu yolcu

∂ Transferi olay olan Bernard Mensah gözden çabuk düştü. Sezon başında Kayserispor’dan 4,5 milyon avroluk satın alma opsiyonuyla kiralanan Ganalı yıldız için yönetim kararını verdi. Bu sezon 27 maçta 4 gol, 1 asistle oynayan Mensah'ın satın alma opsiyonunun kullanılmamasına karar verildi.

FIFA'DAN ATIBA HABERİ

Dünya Kupası ona yakışır!

∂ FIFA, henüz Dünya Kupası'nda forma giymemiş ancak bunu hak eden yıldızları inceleyen bir haber yaptı. Beşiktaş'ın sembol ismi Atiba Hutchinson için yapılan değerlendirmede, Kanadalı yıldızın formda bir sezon geçirdiği belirtilerek, "Kanada en iyi jenerasyonuna sahip ve 'Ahtapot' lâkaplı Atiba, Katar'da yapılacak 2022 Dünya Kupası'nda olmayı hak ediyor" ifadeleri kullanıldı.