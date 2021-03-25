Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş maçı değerlendirirken, "Tüm Türkiye olarak halkımızın sinerjisi ve duasıyla maça çıkan oyuncularımızın gayretiyle güzel bir maç oldu" dedi ve, "2022 önünde ilk ve en büyük maçtı bu. Kazandıktan sonra moral ve puan olarak üst seviyeye geldik. İnşallah bunları iyi kullanırız. Ezik oynamadık, havalara da girmedik, iyi oynadık. Gereği neyse onu yaptık. Alınlarından öpüyorum oyuncularımın" sözlerini kullandı.

Burak anlatılmaz

Şenol Hoca, "Hatalarımız vardı ama doğrularımız da vardı. Yediğimiz iki gol, verdiğimiz pozisyonlar deneyim olacak. Hatalarımıza bakıp daha iyi olmak istiyoruz" derken, "Norveç güçlü ve çıkışta olan bir takım. Düşündüğümüz sonucu alır Letonya'yı da yenersek büyük avantaj olur" dedi. Hoca, Burak Yılmaz'la ilgili gelen soruya, "O tek kelime ile anlatılamaz. Onun yazılması gereken hikâyesi var. Arkasında izler bırakacaktır" şeklinde konuştu.

NİHAT ÖZDEMİR MUTLU

Büyük avantaj

∂ TFF Başkanı Nihat Özdemir maçı değerlendirirken, "Grup maçlarına iyi başladık. Gerçekten Hollanda’nın grubun en güçlü ekiplerinden biriydi. Üç puanla başlamak gerçekten büyük bir avantaj. İnşallah bu başarının devamını bekliyoruz" dedi.

BAKAN KASAPOĞLU

Millîleri özlemişiz

∂ Millîlere tribünden destek veren Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, "Millîlerimizi özlemişiz. Mücadele eden, koşan ve özverili bir takım var. Tüm takımımızı, hocamızı, yönetimi tebrik ediyorum. Özellikle Burak’ı tebrik ediyorum" açıklaması yaptı.

FRANK DE BOER:

Türkiye agresifti

∂ Maçın ardından morali hayli bozuk olan Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Frank De Boer, "3-0 geri düştüğünüz zaman biraz daha agresif oynamanız gerekiyor. Savunmada çok kompakt ve agresif oynadı Türkiye. Çok pozisyon ürettik diyemem" dedi.