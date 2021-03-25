Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de Premier League’de futbolcuların birbirleriyle formalarını değiştirmelerine, koronavirüs tedbirlerini ihlalden dolayı 5.000 sterlin para cezası uygulanıyor. Bir kulüp iki ceza birden yedi. Cezalar “disiplinsizlik” gerekçesiyle veriliyor. Kulüpler bu cezayı ya kendileri ödüyor ya da futbolculara ödetiyor. Haberi bildiren Sportsmail, ceza alan kulübün ismini bildiğini ama kulüp istemediği için açıklamayacağını bildirdi. İngiltere futbol federasyonu, Covid vakalarının arttığı bir sırada futbolcuların sahada gol sonrası birbirlerine sarılmaları üzerine 7 Ocak’ta kulüplere uyulması gereken kurallarla ilgili bir genelge yayımlamıştı. Futbolcuların yemek yerken hatta arabalarını park ederken sosyal mesafeye dikkat etmeleri de bu kurallar arasında.