Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Âdeta mest ettik

Daha geçen yıl Uluslar Ligi’nde küme düştüğünde hedef tahtası hâline gelen A Millî Takımımız, FIFA 2022 Dünya Kupası grup elemelerine öyle bir başlangıç yaptı ki, hem Türkiye hem de Avrupa ayağa kalktı. Dünyanın en güçlü futbol ekollerinden Hollanda’yı 4-2 ile dağıtan ay yıldızlı takımımız aldığı sonuç ve ortaya koyduğu futbolla âdeta mest etti. Son dönemde Avrupa’da boy göstermeye başlayan Türk oyuncuların giderek artması, gelen bu zaferde büyük rol oynadı.

Avrupalılar farkı

Millî takımın kadrosunda yer alan ve Avrupa’nın büyük liglerinde forma giyen Zeki, Çağlar, Kaan, Merih, Ozan Kabak, Mert Müldür, Umut Meraş, Yusuf Yazıcı, Okay, Orkun, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz, Enes, Kenan Karaman gibi isimlerden Hollanda karşısında forma giyenler çağdaş futboldan kesitler sundu. Ay yıldızlı takımın Uluslar Ligi’nde küme düşen takımdan harika bir takıma dönüşmesinin ardındaki en önemli sebeplerinden birinin de ‘konsantrasyon’ olduğu ortaya çıktı.

Motivasyon zaferi

Şenol Güneş başta olmak üzere bütün oyuncular Uluslar Ligi’ni ‘hazırlık karşılaşması olarak gördüklerini itiraf etmişti. Oyuncuların Dünya Kupası’nda yer alma hevesi ve elemelere Hollanda gibi güçlü bir takım karşısında başlamanın verdiği motivasyon futbolumuza da olumlu yansıdı. Dört gollü zafer Türkiye’yi sevince boğarken rakiplerin de gözünü korkuttu. Avrupa’nın futbol otoriteleri Türkiye’nin Katar’da yer alacağı konusunda şüphelerinin olmadığını dile getirerek ay yıldızlılara övgüler yağdırdı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN TEBRİK

O ne frikikti, maşallah

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda zaferi sonrasında A Millî Takım oyuncularını tebrik etti. Erdoğan hat-trick yapan Kaptan Burak’a “O ne frikikti, maşallah" ifadelerini kullandı. Burak da "Sizleri de aramızda görmek istiyoruz. Sizin bizimle olmanız bize çok büyük güç olur. Çok mutlu oluruz" deyince Erdoğan “Bir sonraki maça nasip olursa gelmeye çalışırız” dedi. Şenol Güneş de Erdoğan’a “Bir santrfora ihtiyaç vardı, sizi Burak’ın yerine koyabilirdik” diye espri yaptı.

BURAK YILMAZ DİLLERDE

Ronaldo’yu tahtından indirdi

Hollanda’ya son üç maçta da gol atan, son maçta hat-trick yapan Burak Yılmaz tarihe geçti. "Burak, Ronaldo'yu tahtından indirdi" diyen Voetbal International dergisi, 35 yaşındaki oyuncunun, hem Hollanda’nın umutlarını yok ettiğini hem de Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktığını yazdı. Ronaldo, 2004 Avrupa Şampiyonası'nda bir ve 2012 Avrupa Şampiyonası'nda iki olmak üzere, Hollanda'ya üç gol atmıştı.

HOLLANDALILAR ŞAŞKIN

Türkiye bizi parçaladı

Avrupa basını, Türkiye'nin Hollanda'yı 4-2 yendiği maçı manşetlerden duyurdu. Hollanda devlet televizyonu NOS, "Portakallar, yaşlı (Burak) Yılmaz'ın öne çıktığı maçta Türkiye'de rezil oldu" başlığıyla paylaştığı haberde “utanç verici bir mağlubiyet aldıklarını” yazdı. Algemeen Dagblad “Maçta üç gol atan Burak, Hollanda’nın kâbusu oldu” ifadelerini kullanırken NRC gazetesi "Yeni lider Georginio Wijnaldum, Türkiye'de Portakalları ileri taşıyamadı" başlığını attı.

Sansasyonel maç

Alman Kicker dergisi, "İstanbul'daki Dünya Kupası eleme maçında sansasyonel bir başlangıç" ifadesi kullanıldı. "Rtl.de" internet sitesi, "Türkiye, Hollanda'yı parçaladı" başlığını kullanarak üç defa dünya ikincisi olan Hollanda'nın İstanbul'da Burak Yılmaz'ın üç golünü engelleyemediği ve Türkiye'ye sürpriz şekilde 4-2 yenildiği belirtildi. İsveç’ten Expressen de "Burak Yılmaz şov yaptı" başlığıyla verdiği haberinde, Hollanda’nın şoka uğradığını ifade etti.

NE DEDİLER?

L'Équipe: "Burak Yılmaz, Hollanda'nın celladı.”

Marca: "Osmanlılar, Katar 2022'ye doğru yolculuğuna olabilecek en iyi şekilde başladı.”

So Foot: "Burak Yılmaz ve Türkiye, Hollanda'yı ezdi."

France Football: "Türkiye, Hollanda'yı cezalandırdı.”

Corriere dello Sport: “De Ligt'in kafa vuruşunda topun çizgiden çıkarıldığı pozisyon maçın en sansasyonel anıydı.”

La Gazzetta dello Sport: “İstanbul'daki maçta Matthijs de Ligt iki pozisyonda öne çıktı. Biri ilk goldeki hatasıyla öbürü de çizgiden çıkarılan kafa vuruşuyla.”

Aftonbladet: "Hollanda'dan kâbus gibi başlangıç."

ŞENOL GÜNEŞ, ÇOK İYİ BİR HAVA YAKALADIKLARINI SÖYLEDİ

Bu sinerji bizi Katar’a götürecek

Hollanda zaferi sonrasında oyuncularını tek tek kutlayan Teknik Direktör Şenol Güneş, “Bu birliktelik ve sinerji bizim hep beraber Katar’a götürecek” dedi. Aldıkları galibiyeti hemen unutup gruptaki Norveç ve Letonya maçlarına odaklanmaları gerektiğini de söyleyen Şenol Hoca, “Önümüzdeki iki maçı kazanırsak bu galibiyet daha da anlam kazanacak. Kesinlikle disiplinden taviz vermeden bütün maçlarımızı aynı ciddiyetle oynamalıyız” dedi.

MUSLERA’DAN UĞURCAN’A…

Tebrikler dev adam!

Galatasaray’ın yıldız kalecisi Fernando Muslera Hollanda maçında çok iyi bir performans sergileyen Uğurcan Çakır'ı Instagram'dan tebrik etti. Uğurcan’ın “Hayatımın en özel akşamlarından birini yaşadım” yazısının altına “Tebrikler dev adam" yazarak destek verdi.

DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

İyi ki doğdun Ozan

Millîler dün Ozan Kabak'ın doğum gününü kutladı. Ay yıldızlı ekipte 21. yaş günü olan Ozan için pastalı tören düzenlendi. Kendisine verilen en güzel hediyenin Hollanda galibiyeti olduğunu söyleyen yıldız oyuncu, Norveç maçında da arkadaşlarından galibiyet istedi.

FRANSA İYİ BAŞLAYAMADI

Horoz’un sesi kısık

Son dünya şampiyonu Fransa, D Grubu'ndaki karşılaşmada, evinde Ukrayna ile 1-1 berabere kaldı. EURO 2020 elemelerinde millîlerimizin olduğu grupta yer alan Fransa, ay yıldızlı takımımıza diş geçirememişti. Türkiye, Fransa’yla yaptığı iki maçta bir galibiyet, bir beraberlik almıştı.