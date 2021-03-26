Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yarı alanlar bağımsız

Antakya’da, Feridun Tınaztepe İlkokul Müdürü Abdulla Sönmez, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine alternatif olarak ASİ adını verdiği sistemi geliştirdi. Sönmez, kendi yazdığı sistemden bahsederek, “ASİ sistemi, futbol oyun alanında bulunan iki yarı alanın her birinin bağımsız hâle getirilmesi sonucunda ortaya çıkarılan bir sistemdir” dedi.

İki hakem yönetecek

Sönmez sözlerini şöyle sürdürdü: Yani futbol sahasında bulunan iki yarı alanının birini kırmızı yarı alan olarak işaretleyeceğiz, diğeri beyaz yarı alanı olarak kalacak ve her bir yarı alan ayrı hakem tarafından yönetilecek. Kırmızı yarı saha hakemi kendi bölgesindeki hakemliğini yapacak, beyaz yarı saha hakemi kendi bölgesindeki hakemliğini yerine getirecek.

Fikir beyan edecekler

Top, kırmızıyla işaretlediğimiz yarı alana geldiğinde kırmızı saha hakemi pozisyonları değerlendirecek ve beyaz yarı alan hakemi topun o bölgeye gelmesini bekleyecektir. Hakemler pozisyonlarla ilgili birbirine fikir beyan edebilecekler. İki hakemin saha içerisinde yaptığı uyarılar ve çıkan kartlar hangi oyun alanında verilirse verilsin ortak sayılacaktır.

VAR ‘Zeybek’ gibi!

Kırmızı saha hakeminin bir oyuncuya sarı kart gösterdiğini varsayarsak, beyaz saha hakemi aynı oyuncuyu ikinci sarı karttan oyundan atabilecekdir. Cumhurbaşkanı’mız takdir ederlerse karmaşık yüksek maliyetli zeybek oyununa benzeyen VAR sistemi yerine basit ve düşük maliyetli ASİ sistemi özel maçlarda denendikten sonra hemen başlatılabilir.

İLHAM KAYNAĞIM ERDOĞAN

Her şey bir hayalle başlar

Abdulla Sönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Her şey bir hayalle başlar” sözü üzerine yerli ve millî Asi Sistemi geliştirdiğini belirterek, “Dünyada ve ülkemizde son günlerde kulüplerin VAR’dan kaynaklı yaşadıkları mağduriyetler beni bu sistemi hazırlamaya itti. Sorunun hakemlerde olmadığını VAR sisteminde olduğu göreceksiniz” dedi.