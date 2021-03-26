Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bizans oyunları!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GS TV’de gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe’nin 1959 öncesindeki şampiyonlukların sayılmasıyla ilgili TFF’ye yaptığı başvurunun reddedilmesini istediklerini söyleyen Cengiz, Ali Koç yönetimine sert sözlerle yüklenirken “Fenerbahçe camiasına saygı duyarım ama eski başkanları Aziz Yıldırım bu konunun üzerinde çok durmazdı. Çünkü tecrübeliydi. Çoluk çocuk değildi, bu işi bilen bir adamdı. Bu tip Bizansları sevmezdi" ifadelerini kullandı.

Üflesen uçuyorlar

TFF Başkanı Nihat Özdemir’in bu konu hakkındaki sözlerine “irkildiklerini” söyleyen Cengiz “F.Bahçe camiası o kadar kırılgan ki, üflesen uçuyor. Bize yenildikleri haftada bu başvuruyu yaptılar. Daha önce Tahkim reddetmiş, Meclis reddetmiş. Sürekli bu konuyu kaşıyorlar. Kadıköy’e gittik karşımızda bir pankart ‘Fenerbahçe Cumhuriyeti…’ Resmî siteden ‘Biz Beşiktaş’ın 20 şampiyonluğunu tanıyoruz’ diyorlar. Siz kimsiniz? Tanımak bir devlete aittir. General Harrington Kupası da sayılsın mı!” dedi.

Ali Koç'a otobüs göndermesi

Cengiz, 1959 öncesi ‘yerel liglerin’ yapıldığını söylerken "O dönem otobüsle gidilebilecek yakın mesafelerde yapılıyordu turnuvalar. Akhisar-İstanbul arası da mesafe bayağı var. Otobüsle gidenler oldu..." dedi. Ali Koç, Akhisar mağlubiyeti sonrası takımı otobüsle İstanbul’a döndürmüştü.