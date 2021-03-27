Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan

Erol Bulut'un yerine takımın başına getirilen Emre Belözoğlu, çıktığı ilk idmanda oyunculara bir konuşma yaptı. Son 10 maçtaki her puanın zerresine talip olduklarını söyleyen Belözoğlu, "Sonun güzel olacağına yürekten inanıyorum. Ben içinizden biriyim, sahada beraber oynadığım arkadaşlarım var, kader birlikteliği yaptığım çok değerli arkadaşlarım var. Fenerbahçe'nin başarısı için, keyif alacak şekilde birbirine inanan, birbirine güvenen bir takım" olacağız dedi.

Bulut'a saygı

Ortada başarı ya da başarısızlık varsa bir kişiye bir ekibe mâl edilemeyeceğini söyleyen Emre Belözoğlu, "Erol Bulut Hoca'nın ve ekibinin çok ciddi katkıları var. Başarıyı da başarısızlığı da beraberce sahipleneceğiz. Bizim için hayırlı olsun. Millî takımlarında olan oyuncular dönünce tekrar konuşacağız" ifadelerini kullandı. Genç teknik adam, "Bugün biraz daha temaslı, biraz daha adaptasyon amaçlı bir antrenman yapacağız" sözlerinin ardından ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

BAŞKAN KOÇ HAREKETE GEÇTİ

Sarri ile ilk temas

∂ Erol Bulut’un ardından takımı lig sonuna kadar Emre Belözoğlu’na emanet eden Başkan Ali Koç, önümüzdeki sezon için görüşmelere şimdiden başladı. Chelsea’yi Avrupa şampiyonu yapan Maurizio Sarri ile ilk temasın kurulduğu öğrenildi. İtalyan teknik adamı Fiorentina da istiyor.

PRO LİSANS PROBLEMİNE ÇÖZÜM

Çare Tahir Karapınar

∂ Fenerbahçe Emre Belözoğlu’nun Pro-Lisans problemine çözümü buldu. Belözoğlu'na UEFA A Lisansı ancak iki hafta takımı yönetme hakkı veriyor. Bu süreden sonra teknik ekipte Pro-Lisans sahibi bir teknik adamın bulunması şart. Bu yüzden sarı lacivertliler takımı bir süre çalıştıran Tahir Karapınar’ı teknik ekibe katmaya karar verdi.