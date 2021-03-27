Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında İspanya’nın Malaga şehrinde karşılaştığı Norveç’i 3-0 mağlup etti. Mücadeleyi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF Yönetim Kurulu üyeleri ve Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay tribünden izledi ve millilere destek verdi.