Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

A Millî Futbol Takımımız 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynadığı ikinci maçta hücum hattındaki yıldızlarıyla dikkat çeken Norveç'i 3-0 yendi ve grubunda ikide iki yaptı. Hollanda'nın ardından gruptaki bir diğer güçlü rakibini de devirerek Katar yolunda büyük bir avantaj elde eden Şenol Güneş'in takımına galibiyeti getiren goller Ozan Tufan (2) ve Çağlar Söyüncü'den geldi.

Harika devam ettik

∂ Merih Demiral'ın sakatlığı, Ozan Kabak'ın ise hastalığı nedeniyle forma giyemediği maçta savunmada Çağlar'ın yanında Kaan Ayhan ile başlayan ay-yıldızlı takımımız, henüz dördüncü dakikada sol kanattan gelişen atakta etkili bir ceza sahası koşusu yapan Ozan'ın golüyle öne geçti. 26'da Sörloth geçen sezonki takım arkadaşı Uğurcan'ın koruduğu kaleyi yoklarken bu şu şut direkten döndü.

Rehavete kapılmadık

∂ 28'de Yusuf Yazıcı'nın kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Çağlar Söyüncü'nün kafa vuruşu ilk yarının skorunu belirledi: 2-0. İkinci yarıya da iyi başlayan takımımız 59'da Ozan Tufan'ın ceza sahası dışından çektiği harika şutla farkı üçe çıkardı. Hollanda maçında 3-0'dan sonra girdiği rehavete Norveç karşısında girmeyen Türkiye, son bölümü de iyi oynadı ve üç puanı üç golle aldı: 3-0.

Norveç'i Tufan vurdu

Hollanda karşısında Burak Yılmaz yaptığı hat-trick ile geceye damgasını vurmuştu. Dün bu defa sıra Ozan Tufan'daydı. F.Bahçeli yıldız maçın gol perdesini açarken, ikinci golünde inanılmaz bir vuruş yaptı. Futbolcu maçın ardından, "Bu vuruşları çalışıyorum. İki yönlü oynamak golcülüğümü öne çıkarıyor. Çok mutluyum" açıklaması yaptı.

Gol sayısı 11 oldu

Öte yandan Ozan Tufan 11 gole yükselerek, millî takımda 9 golde bulunan Tanju Çolak, Oktay Derelioğlu, Fatih Tekke'yi geçti. 10 gol atan Umut Bulut'u da geride bırakan Ozan, bir kere daha ağları havalandırırsa kariyerini Samsunspor Teknik Direktörü olarak sürdüren unutulmaz forvet Ertuğrul Sağlam'ı da geride bırakmış olacak.

KASAPOĞLU:

Büyük bir gurur

Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu maçın ardından, "Millîlerimiz bize büyük bir gururu yaşattı. Yüreklerini ortaya koydular. Onlara inanıyoruz, onlara güveniyoruz" şeklinde konuştu.

8 şutun 7'si gol oldu

Attığını vuruyor

∂ A Millî Takım'ın Hollanda ve Norveç zaferleri büyük ses getirirken ay yıldızlı ekibimizin bu iki maçtaki farklı bir özelliği de ön plana çıktı. Şenol Güneş'in talebeleri oynadığı ilk iki maçta çektiği sekiz isabetli şutun yedisini gole çevirdi. Bu da %88'lik isabet anlamı taşıyor. Millîler Hollanda kalesine gönderdiği dört şuttan üç gol çıkarırken dünkü maçta üç şutunu da gol yaptı. Kısacası Güneş'in talebeleri attığını vuruyor...

YUSUF YAZICI:

Herkes bizi görecek

∂ Türk halkına biraz da olsa moral verdiklerini ifade eden Yusuf Yazıcı, "Bu pandemi döneminde herkes mutsuz, herkesin psikolojisi bozuk. Bizim de bir hayalimiz var ve herkes görecek" dedi.

ÇAĞLAR'DAN TAŞ

Korkuyorlar dediler

∂ Stoperimiz Çağlar Söyüncü, "Haaland ve Sörloth'tan korktuğumuzu söylediler. Algı yaptılar. Biz kimseden korkmuyoruz. Onun da cevabı sahanın içinde verdik" açıklaması yaptı.

SOLBAKKEN:

Türkiye ders verdi

∂ Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken, "Büyük bir ders aldık. Böyle goller yiyemezsin. 3 tane saçma gol yedik. Yediğimiz 2. korner golü kâbustu. Ancak olan oldu" dedi.