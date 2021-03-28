Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marca gazetesi, "Türkiye, Haaland ve Odegaardlı Norveç'i La Rosaleda'ya gömüyor." başlığını atarak, "Türkler durdurulamaz şekilde yoluna devam ediyor." yorumunu yaptı.

"Türkiye, Norveç'e fazla geldi." ifadesini de kullanan gazete, A Milli Takım'ın 20 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılmakta çok arzulu olduğunu gösterdiğini belirtti.

AS gazetesi de "Türkiye, Haaland ve Odegaard'ın kötü bir akşamında Norveç'i eziyor." ifadesini başlığına çıkardı.

Gazete, "Türkiye baştan sona Norveç'e karşı büyük üstünlük koydu. Haaland ve Odegaard'ı izlemeye gittik ama karşımıza Ozan Tufan ve Çağlar Söyüncü çıktı." diye yazdı.

"Haaland ve Odegaardlı Norveç'e sert darbe" başlığını kullanan El Mundo Deportivo da "Norveç'i geçen Türkiye grup liderliğine oturdu. Türkler için sorunsuz bir maç oldu." değerlendirmesinde bulundu.