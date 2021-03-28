Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Sorumlu Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman saat 11.00’da ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Dar alanda gerçekleştirilen pas çalışmalarıyla süren idman, çift kale maçlarla sona erdi.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.