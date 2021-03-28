Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ikinci maçında Norveç'i 3-0 mağlup eden Millilerimiz dünya basınında ses getirdi. Aralarında Norveç, İspanya, İtalya ve Hollanda gazetelerinin de bulunduğu haber kaynakları önemli karşılaşmaya geniş yer ayırdı.

NORVEÇ

Norveç'in önde gelen gazetesi VG, "Bundan daha kara gece olamaz" başlığıyla paylaştığı haberde, Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken'nin gruptaki ilk ciddi sınavını geçemediğini ve bu skorun "kabusun başlangıcı" olduğunu ifade etti.

Haberde, Norveçli futbolcuların son dönemde parlayan yıldızını Türkiye'nin söndürdüğü kaydedilirken, yıldız oyuncu Erling Haaland'ın maçtaki performansıyla geçerli not alamadığı vurgulandı.

Aftenposten gazetesi, "Türkiye karşısında hayal kırıklığı" manşetini atarak, ay-yıldızlı ekibin kontrataklarla Norveç defansını "paramparça ettiğini" yazdı.

Devlet televizyonu NRK ise "Norveç'e gerçek bir ders" başlığını kullandığı haberde, Haaland'ın agresif Türk savunması arasında çok zorlandığına dikkati çekti.

Haberde, maç sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan teknik direktör Solbakken'in, "Gerçek bir ders aldık. Takımım çok sert değildi, zihinsel olarak konsantre eksikliği yaşadık ve kolay goller yedik. Bundan sonra milli maçlara zihinsel olarak daha iyi hazırlanmaya çalışacağız." sözlerine yer verildi.

İTALYA

Ülkenin önde gelen spor gazetesi Corriere dello Sport milli takımın, Norveç'i 3-0 yendiği maçı, "Bu Türkiye gerçekten korkutucu" başlığıyla duyurdu.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki ay-yıldızlıların, 11 Haziran'da Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında İtalya ile oynayacağına dikkat çekilen haberde, Türkiye'nin Hollanda'nın ardından Norveç'i de yenerek "uçuşa geçtiği" belirtildi.

Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da A Milli Takımı zaferinden ötürü arayarak tebrik ettiği yazıldı.

Tuttosport gazetesi de "Norveç karşısında süper Türkiye" başlığı ile ay-yıldızlıların, Hollanda'nın ardından Norveç'i 3-0 yenerek ses getiren bir galibiyet aldığını yazdı.

Gazete, Ozan Tufan'ın attığı 2 golle maçın başrolünde yer aldığını ifade etti.

Türkiye'nin bu performansının EURO 2020 öncesi İtalya'ya uyarı niteliğinde olduğu kaydedildi.

HOLLANDA

"Türkiye, Norveç’i de geçti ve Portakalların grubunda lider" başlığını atan kamu yayın kuruluşu NOS, Türkiye’nin, Dünya Kupası elemelerine yıldırım gibi başladığını ve bunu mükemmel bir şekilde devam ettirdiğini yazdı.

Haberde, Türk Milli Takımı'nın Hollanda'ya karşı 4-2'lik galibiyetin ardından, Norveç'i Malaga’da rahat bir şekilde 3-0 mağlup ettiği belirtildi.

Türkiye’nin, Hollanda’nın da olduğu grupta iki maçtan aldığı altı puanla lider durumda olduğu kaydedildi.

Algemeen Dagblad gazetesi de "Türkiye bu sefer Norveç’i küçük düşürdü" başlığını atarak, Türkiye’nin, Dünya Kupası elemelerinde ikna edici bir şekilde ikinci maçını da kazandığını aktardı.

"Türkiye Portakalların grubunda Norveç’e karşı da etkiledi: 3-0." başlığını atan De Telegraaf ise Türkiye’nin, Norveç ile oynanan Dünya Kupası eleme maçında yine gerekli izlenimi bıraktığı ve Portakallar karşısında aldığı 4-2’lik sürpriz galibiyetten üç gün sonra, Türkiye'nin Norveç’e karşı da fazla güçlü olduğu vurgulandı.

İSPANYA

Marca gazetesi, "Türkiye, Haaland ve Odegaardlı Norveç'i La Rosaleda'ya gömüyor." başlığını atarak, "Türkler durdurulamaz şekilde yoluna devam ediyor." yorumunu yaptı.

"Türkiye, Norveç'e fazla geldi." ifadesini de kullanan gazete, A Milli Takım'ın 20 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılmakta çok arzulu olduğunu gösterdiğini belirtti.

AS gazetesi de "Türkiye, Haaland ve Odegaard'ın kötü bir akşamında Norveç'i eziyor." ifadesini başlığına çıkardı.

Gazete, "Türkiye baştan sona Norveç'e karşı büyük üstünlük koydu. Haaland ve Odegaard'ı izlemeye gittik ama karşımıza Ozan Tufan ve Çağlar Söyüncü çıktı." diye yazdı.

"Haaland ve Odegaardlı Norveç'e sert darbe" başlığını kullanan El Mundo Deportivo da "Norveç'i geçen Türkiye grup liderliğine oturdu. Türkler için sorunsuz bir maç oldu." değerlendirmesinde bulundu.