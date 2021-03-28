Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin sezon başında Aston Villa'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı ve sözleşmesindeki zorunlu satın alma opsiyonu sebebiyle sezon sonunda bonservisini almak durumunda olduğu Mbwana Samatta, büyük hayal kırıklığı oluşturdu. Taraftarların umudunu kestiği ve fazlaca eleştirdiği forvet için Emre Belözoğlu ısrarcı olacak.

GALİBİYETİ GETİRMİŞTİ

Tanzanyalı forvet ilk maçına Galatasaray derbisinde çıktıktan sonra 2-1 kazanılan Karagümrük mücadelesinde galibiyeti getiren gollere imzasını atmıştı. Sonrasında Süper Lig'de 8 maçlık bir gol orucuna giren Samatta, 3-1'lik Ankaragücü ve Sivas karşılaşması sonrasındaki 3-0'lık Kayseri maçlarında birer kez ağları sarsmıştı.

10 MAÇTIR GOL ATAMIYOR

Teknik direktör Erol Bulut'un, performasındaki düşüşlere rağmen sonrasında hem Galatasaray (0-1) hem de Milli ara öncesinde deplasmandaki Beşiktaş (1-1) derbilerinde ilk 11'de şans verdiği Tanzayalı futbolcu, adeta yokları oynamıştı. Bu kez ligde 10 maçtır gol atamayan 28 yaşındaki forvet için yeni hoca Emre Belözoğlu harekete geçti.

"ONUN KALİTESİ TARTIŞILMAZ"

Samatta'nın kötü günlerinde ona her zaman sahip çıkan Belözoğlu, "Onun kalitesi tartışılmaz. Hem ben hem de tüm takımımız ona güveniyor" derken, kafasındaki oyun sisteminde de forvette Samatta'yı oynatmayı planlıyor. Genç hoca, deneyimli forvetin oynayarak ilk geldiği günkü formuna ve özgüvenine kavuşacağına inanıyor.