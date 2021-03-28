Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor’da şok bir ayrılık yaşandı. 5 gün önce takımın başına getirilen Teknik Direktör İsmail Kartal görevinden istifa etti. Mavi-beyazlı ekiple milli maçlar nedeniyle verilen arada Antalya kampında takımın başında olan deneyimli teknik adam, Erzurum’a döndükten sonra kararını açıkladı ve yönetime istifasını sundu.

BB Erzurumspor resmi hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. İsmail Kartal’ın 'Enerjim ve motivasyonum yok' diyerek istifasını sunduğunu açıkladı.

BB Erzurumspor’un yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: Kulübümüz ile 23 Mart Salı günü 1.5 yıllık resmi sözleşme imzaladıktan sonra 24 Mart Çarşamba günü, takımımızın gerçekleştireceği kamp çalışmaları için Antalya’ya giden ve kamp süresince futbol takımımızın başında ekibiyle birlikte antrenmanlara katılan Teknik Direktör İsmail Kartal, bugün yönetim kurulumuza görevden ayrılmak istediğini bildirmiştir. Yönetim kurulumuzun hiç beklemediği bu talebin nedenlerini 'Enerjim ve motivasyonum yok' başlığı altında izah eden İsmail Kartal’ın ayrılık talebi tarafımızca büyük bir şaşkınlıkla karşılanmıştır. İsmail Kartal yönetiminde gerçekleşen Antalya Kampında ayrılık gerekçesini haklı gösterecek herhangi bir hadisenin yaşanmamış olması ve kamp süresince gerek teknik heyet gerekse oyunculardan alınan olumlu geri dönüşler bahse konu sürpriz ayrılık isteğini anlaşılmaz kılmıştır. Takdiri spor kamuoyuna bırakıyor, gelişmelerle ilgili bilgilendirmelerimizi kamuoyuyla paylaşacağımızı ifade ediyoruz.