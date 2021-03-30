Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Telekom, ülkenin dört bir yanında pek çok farklı kategoride amatör sporcuları desteklemeye devam ediyor. Biri İstanbul'da biri de Polonya'da düzenlenen 2 farklı turnuvada toplamda 5 madalyanın sahibi olan şirketin desteklediği genç sporcular, başarılarına yenilerine ekliyor.

Madalya kazanan sporcular hakkında şu bilgiler verildi:

Tekvandoda 3 madalya

Türk Telekom Spor Kulübü Millî tekvandocuları, Türkiye Tekvando Federasyonu'nun ev sahipliğinde, İstanbul'da düzenlenen 8'inci Uluslararası Turkish Open 2021'de 3 altın madalya kazandı. 4 kıtada, 46 ülkeden toplam bin 590 sporcunun mücadele ettiği turnuvada gençler kategorisinde 37 kilogramda Hayrünisa Gürbüz, 49 kilogramda Aleyna Şenyurt ve 59 kilogramda da Ömer Faruk Dayıoğlu, rakiplerine üstünlük sağladılar.

Polonya'da göğsümüzü kabarttılar

Erzincan Türk Telekom Spor Kulübü'nün Avrupa Şampiyonu Millî sporcuları Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin de Polonya'da düzenlenen, 32 ülkeden 32 çift kadının katıldığı yarışmanın finalinde turnuvanın ev sahibi olan rakiplerini 2-0 yenerek Türkiye'ye şampiyonluk getirdiler. Sporcular, Geniozne şehrinde yapılan ve Olimpiyat oyunlarına puan veren BWF International Challenge Polish Open Badminton Turnuvası'nda çift kadınlar kategorisinde Türkiye'ye altın madalya sevinci yaşattılar.

Şirketin basketbol, eskrim, yüzme, atletizm, güreş, badminton gibi alanlarda 5 bin sporcuya destek verdiği belirtildi.