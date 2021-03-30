Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 3. maçında oynanacak olan Letonya karşılaşması öncesinde 8 futbolcunun olağanüstü sebeplerden dolayı kadrodan ayrıldığını ve 3 futbolcunun kadroya dahil edildiğini duyurmuştu. Milli takım kadrosuna dahil edilen isimlerden biri ise Göztepe'nin başarılı stoperlerinden Alpaslan Öztürk oldu. Kariyerinde ilk defa A Milli Takım'da yer alacak Alpaslan Öztürk'ün yaşadığı sevinç ise Göztepe Adnan Süvari Tesisleri'nde yer alan güvenlik kameralarına yansıdı. Göztepe Spor Kulübü de Alpaslan Öztürk'ün sevincini sosyal medya aracılığıyla futbolseverlerle paylaştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde telefonla konuşurken tesis binasına giriş yapan Alpaslan Öztürk'ün aldığı haberle sevince boğulduğu görülüyor.



Göztepe Spor Kulübü'nün paylaştığı bu görüntü sosyal medyada on binlerce taraftar tarafından beğenilirken, farklı renklere gönül vermiş birçok futbolsever Alpaslan Öztürk'e A Milli Takım forması altında başarılar diledi.