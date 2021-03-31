Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Güneş, "Üzgünüz, oyuncular da üzgün. Düşündüğümüz, istediğimizi yapamadık, daha doğrusu başaramadık. Önemli bir avantajdı, avantajda kayıplar oldu." dedi.

İki zorlu maç sonrasında alınan galibiyetlerden sonra üç puanın kendilerini çok daha avantajlı konuma getireceğini ancak başaramadıklarını belirten Güneş, şöyle konuştu:

"Letonya'yı uzun bir aradan sonra yenme şansımız vardı, milli takımın toplam galibiyet sayısında öne geçme şansımız vardı. Oyuncular da bunu biliyordu. Kazanma ruhu ve isteği de vardı. ilk yarı doğru işler yaptık, ikinci yarı oyundan düştük. Rakibin duran toplarda etkili olması ve bunların golle sonuçlanmasıyla arzu ettiğimiz üç puanı alamadık. Geriden gelerek beraberliği yakalamaları bizim için hayal kırıklığı oldu. Kazanılması gereken bir maçta iki puan kaybettik. Rakip için olağanüstü bir başarı daha çok Norveç ve Hollanda için bir avantaj oldu. Puan kaybı yapmamamız gerekiyordu. Tüm oyuncular elinden gelen gayreti gösterdi. Tempolu oynayamadık, top kayıplarımız oldu, birlikte baskı yapamadık. Duran toplarda, rakibe engel olamadık, bu da skoru aleyhimize çevirdi. Belki iki maçın temposunu bu maçta gösteremedik. O tempo olsaydı, oyun olarak da daha etkili olabilirdik. Bu maç geride kaldı, sonuçta 3 maçta 7 puan. Tüm Türkiye futbolseverleri de aynı üzüntüyü yaşıyor. Futbol sürprizlere açık."

Deneyimli teknik adam, oyuncu değişiklikleriyle ilgili gelen bir soruya ise "Sakatlarla ilgili şunu söyleyeyim, üç oyuncuyu adale sertliği nedeniyle dışarı almak zorunda kaldım. Saha içinde kalan yorgun oyuncularım da vardı. İkinci yarının 60. dakikasından sonra tempo düşmeye başladı. Değişikliklerin de çok büyük katkı yaptığını düşünmüyorum. Genel olarak oyun başından itibaren bu tip dirençli takımlara karşı, daha tempolu, daha pas yüzdesi yüksek, hızlı pasla oynamak ve aynı zamanda top kaybında da anında baskı yapmak gerekirdi. Bunu çok iyi yaptığımızı söyleyemem. Daha diri olmamız gerekiyordu, diğer maçlarda bu tempomuz daha iyiydi. Oyun kurarken de buna ihtiyaç var. Skorlar geldikten sona özellikle 3-1'den sonra bu gollerin yenmesi bizim için çok büyük eksiklik. Seken topları, dönen topları ikisinde de vurdurduk. Hollanda'dan yeseydik, Norveç'ten yeseydik biraz daha normal gelirdi ama... Onlar da duran toplarda başarılı oldular." yanıtını verdi.

Şenol Güneş, Hakan Çalhanoğlu'nu da ilk yarının sonunda çıkaracaklarını ancak 10 dakika daha oynadıktan sonra çıkarmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Güneş, geride kalan üç maç ve gelecek Avrupa Şampiyonası için ise şu sözleri kullandı:

"Avrupa Şampiyonası farklı bir kulvar. Üç maçta 9 puan hedefliyorduk, bu olmadı. Bu kayıpları her zaman yaşanabilir, futbolda var. Üç maçta 7 puan iyi de görülebiliyor kağıt üzerinde. Rakiplerden biriyle berabere kalıp, Letonya'yı yenseydik daha iyiydi ama Letonya'ya kaybetmek iki takım için avantaj oldu. Bizim için de büyük kayıp oldu. İlk 3 maça baktığımızda 7 puanla lider durumdayız. Bu durumda eylül ayında müsabakalara başlayacak, orada da 3 maç var, orada da sonuncu maçımız Hollanda ile. Ondan önce Avrupa Şampiyonası var. Mayısın ortalarından sonra kampa gireceğiz, sonra turnuvaya katılacağız. Onu da hep birlikte göreceğiz."