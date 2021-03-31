Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ın bu sezon en sürpriz çıkışına imza atan Cyle Larin sezon sonunda yuvadan uçacak gibi gözüküyor çünkü taliplileri giderek artıyor. Bundesliga takımlarından sonra İngiltere Premier Lig'den West Ham'ın da takip ettiği Kanadalı yıldız için tanıdık bir talip daha çıktı. Cenk Tosun'u 24 milyon avroya kadrosuna katan Everton, bu defa Larin'i transfer etmek istiyor. Şampiyonluk yarışında Beşiktaş'a beklenmeyecek derecede katkı veren 25 yaşındaki oyuncu da özellikle İngiltere'den gelen tekliflerden dolayı oldukça memnun.

Takas + para

Kanadalı yıldız için Everton'un kullanacağı koz ise Cenk Tosun... İngiliz kulübü, bonservisine sahip olduğu millî futbolcuyu takasta kullanarak Larin'i kadrosuna katmak istiyor. Ada basınında çıkan haberlerde, Everton'un takasın yanı sıra bir miktar ücret de teklif edeceği ve Beşiktaş'la olan yakın ilişkilerini bu transferde kullanmak istedikleri belirtildi. Cyle Larin'in menajeri Paul Tenorio, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Kanadalı golcünün Beşiktaş'ta mutlu olduğunu ve şu anda transfer konularını düşünmediğini söylemişti.

15 milyon avro

Siyah beyazlılar üç sene önce 1,9 milyon avroya transfer ettiği Larin'i geçen sezon Zulta Waregem'e kiralamıştı. Belçika ekibi 9 gol, 11 asist üreten Larin'in 2,5 milyon avroluk satın alma opsiyonunu kullanmamıştı. Beşiktaş yönetimi Kanadalı yıldız için şu anda 15 milyon avro bonservis bedeli talep ediyor.

ÇAPRAZ BAĞ YARALANMASI

Hasic şoku

∂ Beşiktaş’ın Boşnak futbolcusu Ajdin Hasic, Bosna Hersek’in Karadağ U21 ile oynadığı maçta sakatlandı. Sedyeyle oyunu terk eden Hasic’in ön çapraz bağlarında yırtık ve menisküs yaralanması olduğu açıklandı.