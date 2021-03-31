Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

A Millî Futbol Takımımız 2022 Dünya Kupası Elemelerindeki ilk puan kaybını Olimpiyat Stadı'nda oynadığı maçta Letonya karşısında yaşadı: 3-3. Millîler iki defa iki farklı öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamayınca Letonya, elemelerdeki ilk puanını İstanbul'da aldı. Gruptaki liderliğini sürdüren millîler buna rağmen Hollanda ve Norveç galibiyetleriyle elde ettiği avantajı yitirdi.

Golü erken bulduk

Maçın başında Kenan Karaman ile öne geçen ay yıldızlılar, 33'te Hakan Çalhanoğlu ile farkı ikiye çıkardı. Gole sevinirken 35'te Roberts Savalnieks'nin vuruşu ilk yarının skorunu belirledi: 2-1. 52'de Mert'in düşürülmesiyle kazanılan penaltıda Burak farkı bir kere daha ikiye çıkardı: 3-1. Buna rağmen maçı bırakmayan Letonya, 57'de Roberts Uldrisis'in golüyle farkı yine bire indirdi.

Letonya bırakmadı

Son bölümde puan alma umuduyla yüklenen Letonya aradığı golü 79'da buldu. Maçın skorunu belirleyen gol 79'da Ikaunieks'tan gelirken, kalan bölümde rakip savunmayı aşmayı başaramayan Türkiye, evinde 2 önemli puan kaybetmiş oldu. Ay yıldızlı takımımız Katar yolundaki dördüncü maçını EURO 2020'nin ardından 1 Eylül 2021 tarihinde evinde Karadağ ile oynayacak. Türkiye rakibine karşı tek galibiyetini 1924 yılında almıştı.

Bizi sinir ediyorlar

2004 şoku gibi

EURO 2004 elemelerinde play-off hakkı kazanan ve seri başı avantajı ile Letonya kurasını çeken A Millî Takım, turnuva hesapları yapıyordu. Fakat deplasmanda 1-0 kaybeden evinde de 2-0 öne geçtiği maçı 2-2 bitirip elenen Şenol Güneş'in öğrencileri büyük şok yaşamış ve elenmenin hüznünü tatmıştı.

Basit goller yedik

Dün de farklı bir tablo oluşmadı. Dünya Kupası elemelerinde önce Hollanda'yı 4-2 mağlup eden, ardından İspanya'da Norveç'i 3-0 gibi parlak bir sonuçla deviren ekibimiz Letonya önünde şoku yaşadı. Ay yıldızlılar iki kere öne geçtiği karşılaşmada yediği basit gollerle üç puanı kaçırdı.

BURAK'TAN 28. GOL

Katar'da olacağız

Millî takım Dünya Kupası elemelerinde ilk üç grup maçını mağlubiyetsiz geçerken, yedi puanda Burak Yılmaz'ın büyük payı vardı şüphesiz. Hollanda karşısında hat-trick yapan Kral, Norveç maçını markaj altında golsüz geçse de dün de Letonya'yı vurdu. Penaltı atışını filelerle buluşturan Burak, ay yıldızlı forma altında çıktığı 66. maçında 28 gole yükseldi. Burak maçın ardından, "Kazanamadık, üzgünüz. Benim gol atmamdan çok takımın kazanması önemli. Katar'daki Dünya Kupası'nda yer alacağımızı düşünüyorum" sözlerini kullandı.

OZAN VE CANER

İki değişik isim

∂ A Millî Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Şenol Güneş, Norveç ile İspanya'da oynanan karşılaşmaya göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı. Şenol Hoca, Kaan Ayhan ve Umut Meraş'ın yerine Ozan Kabak ve Caner Erkin'e ilk 11'de şans verdi.

KENAN ÇOK ÜZGÜN

Avantajı kaçırdık

∂ Millî takımı öne geçiren golü maçın henüz başında atan Kenan Karaman, "Bize yakışmayacak goller yedik. Gol attığım için sevinemiyorum. Bütün hedefimiz Katar'da olmak. Büyük bir avantaj kaçırdık. Kazansaydık çok iyi olacaktı" açıklaması yaptı.

MERT MÜLDÜR:

Bir şey diyemiyorum

∂ Sağ bekimiz Mert Müldür maçın ardından, "Diyecek bir şey bulamıyorum. Gittik Hollanda ve Norveç'i yendik, sonra Letonya'yla 3-3 berabere kaldık. Adamların yaptıkları tek şey uzun top ve kornerdi. Yenmemiz gereken maçtı. Üzgünüm" sözlerini kullandı.

KAZAKEVICS'TEN ÖVGÜ

Türkiye favori

∂ Letonya Teknik Direktörü Dainis Kazakevics maçın ardından mutlu olduklarını söylerken, "Dünya Kupası'nın favorisi bir takımla oynayacağımızı biliyorduk. Erken geri düşsek de maçı bırakmadık. Türkiye'nin gücünü söylemeye gerek yok. Oyuncularım karakterli oynadı" dedi.