Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Vakfı Yönetim Kurulundan istifa ettiğini açıkladı. Son dönemde diğer kulüplerle sık sık görüş ayrılığı yaşayan sarı kırmızılı takımın başkanı yakın çevresine, "Daha da Kulüpler Birliği'ne gitmem. Burası Birlik değil, bazı kulüplerin ortak çıkarının temsil edildiği bir yer hâline gelmiş. Bizim karşı çıktığımız konularda birlikte hareket ediyorlar" diyerek aldığı istifa kararını birliğe bildirdi.

İşte o kavga

Trabzonspor'un TFF'ye bağlı kurulların AİHM kararına uygun şekilde bağımsız olması için FIFA'ya başvurmasının ardından konu Kulüpler Birliği toplantısında tartışıldı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve Başkanvekili Ali Koç'un da desteğiyle bütün kurulların revize edilmesi ve Kulüpler Birliği'nin söz sahibi olması için karar alındı. Mevcut sistemin sürmesini isteyen Cengiz, diğer bütün takımlar bu karara imza atınca istifa etti.

Aslan Hatay'a bileniyor

Ligin 32. haftasında cumartesi günü deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü. Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, yenilenme programı dâhilinde salonda bireysel kuvvet çalışmaları yapıldı. İdmana millî oyuncular katılmadı