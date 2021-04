Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in sarı-lacivertli kulübü hedef alan açıklamalarına ve 1959 öncesi Türkiye şampiyonluklarına ilişkin Fenerbahçe TV’de açıklamalarda bulundu. Mecburi bir yayın için ekran karşısına geçtiklerini söyleyen Sipahioğlu, "Yine, bir kez daha mecburi bir yayın için, yine hicap duyarak ama artık işin kötüsü bu hicap duymaya da alışarak işin kötü tarafı, karşınızdayız. Hatırlarsınız birkaç hafta evvel yaptığımız yine bir mecburi yayında Galatasaray Spor Kulübü’nün onlarla yaptığımız maçtan sonra bizi hedef alan başkan, yönetim, iletişim direktörü, yönetici bazında açıklamalarına belge ve kanıtlarla mecburi cevaplar vermiştik. Konuları aydınlatmış ve kapatmıştık. Biz bunu yaptıktan sonra bizim kulübümüzden ne başkan ne yönetim bazında Galatasaray’ı hedef alan hiçbir açıklama çıkmadı. Kamuoyu bunu lütfen iyi bilsin. Ancak bakıyorsunuz karşı tarafa, Galatasaray Başkanı yine geçen hafta çıkıyor, bir saate yakın; onlarda da bizimle aynı Gündem Özel programı yapıyor. Bu programda 1 saat boyunca sadece tek konu, Fenerbahçe. Onlarla ilgili bizim taraftan hiçbir açıklama gelmemesine rağmen, onlar çıkıyor, yine bir saat boyunca başkan bazında direkt yine Fenerbahçe’yi hedef alıyor. Açıklamalarını birazdan değerlendireceğiz. İşin kötü yanıysa maalesef yine yanlış bilgilendirilerek, tabir-i caizse bilgisizce konuşuyor ama bu sefer bir şey daha bizim dikkatimizi çekti. Artık Galatasaray başkanının art niyetli konuştuğunu düşünüyoruz. Nedenlerini ilk konumuzda dile getireceğiz. Bu programda yine kendilerine bilgilerle, belgelerle yanıtlarını vereceğiz, sonrasında takdiri kamuoyu yapacak. Şimdi bir kez daha bu yayını yapmak zorunda kaldığımız için ve bu yayında zaman zaman kullanmaya mecbur kaldığımız milyonları temsil eden bir camianın yönetim kurulu üyesi olarak, yönetimi olarak, kullanmakta kalacağımız üslup için tüm kamuoyundan, camiamızdan özür dileriz" dedi.

"Posterlerimizden FETÖ firarisi isimleri çıkarmak zorunda kalan bir kulüp değiliz"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in derbi sonrası yaptığı açıklamalara değinen Sipahioğlu, "Daha evvelki gündem özel programında Galatasaray Başkanını, Fenerbahçe ve devletimizi karşı karşıya getirmemesi konusunda çok ciddi bir şekilde uyarmıştık. Çünkü o açıklamalarında da aynı şeyi yapmaya çalışmıştı. Ona uyarı yapıp, hata diye geçivermiştik. Ama bir insan bir yönetim anlayışı aynı şeyi bir ay içinde üst üste iki defa yapıyorsa burada hata demek, hata olur. Burada bir kasıt görmek zorundayız. Buna misliyle cevap vermek zorundayız. Eğer Galatasaray gibi milyonları temsil eden kulübün başkanı, bir ay içinde iki defa Fenerbahçe ve devleti, Türkiye Cumhuriyeti’nin devletini karşı karşıya getirmeye çalışıyorsa burada misliyle cevap vermek zorundayız. Önce Mustafa Cengiz’e şunu söyleyelim. Fenerbahçe Cumhuriyeti rahmetli Halit Deringör'ün ifade ettiği üzere bir sevgi cumhuriyetidir. Milyonlarca kalbin birlikte atmasının sembolüdür, bir metafordur. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün ise kuruluşundan bugüne devletine milletine Türkiye Cumhuriyetine bağlığı, Türkiye Cumhuriyeti'ni tek gerçek olarak görmesi, böyle kabul etmesi, devleti için, milleti için, bu cumhuriyet için neler yaptığı ortadadır, bunları konuşmak lafı güzaftır. Bize gelen bu laflar karşısında maalesef bunları söylemek zorundayız. Bu laflar için lütfen kimse kusura bakmasın. Hangi kulübün ise cemaatlerin, tarikatların etrafında gezindiği, hangi kulüp için bugünün terör örgütü liderlerinin, zamanında bir cemaat liderinin 'onları dualarla himmetlerle ayağa kaldırmamız lazım, her şeyi yapmamız lazım' dediği ortadadır. Şampiyonluk posterlerimizden, şampiyonluk belgesellerimizden bugünün FETÖ firarisi isimleri çıkartmak zorunda kalan kulüp biz değiliz, Mustafa Cengiz. Fenerbahçe Spor Kulübü, namı diğer Fenerbahçe Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti’nin her döneminde duruşu belli olan bir kulüptür. Burası Fenerbahçe Cumhuriyeti’dir. Bu bir metafordur. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün, namı diğer Fenerbahçe Cumhuriyeti’nin her zaman duruşu ortadadır, bellidir. Tarihi de tertemiz bir şekilde yine ortadadır, bellidir. Tüm bunların yanında şunu da eklemek istiyorum. Bu tip metaforlar her kulüpte vardır. Ama bu metaforlar üzerinden ayrılıkçı bir şekilde milyonlarca taraftarı olan bir kulübü ayrılıkçı bir şekilde göstermeye çalışmak, devletle de karşı karşıya getirmeye çalışmak hakikaten; akılın yaşta değil başta olduğunun en büyük kanıtıdır" ifadelerini kullandı.

"Tek krallığın kendileri olduğunu ifade ediyorlar mı diyelim?"

Galatasaray’ın daha önce paylaştığı 'Tek Krallık, Galatasaraylılık' sözlerine değinen Metin Sipahioğlu, "Bunu Galatasaray resmi hesabı Twitter’dan da paylaşmış. 2013 yılında bir maç öncesi. 'Tek krallık, Galatasaraylılık' diyor. Şimdi biz buradan yola çıkarak Galatasaray stadındaki bu pankart ve Galatasaray’ın resmi hesaptan yaptığı paylaşım için Galatasaray Spor Kulübü Türkiye’nin yönetim şeklini tanımıyor, yeni bir yönetim şekliyle krallıkla yönetilmek istiyorlar, tek krallığın da kendilerinin olduğunu ifade ediyorlar gibi ayrılıkçı bir şekilde, onları devletle karşı karşıya getirmek için bir söylemde mi bulunalım" şeklinde konuştu.

"1959 öncesi şampiyonluklarla alakalı daha önce resmi bir başvurumuz olmadı"

1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili daha önce yapılan başvurunun reddedildiğini söyleyen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’e cevap veren Sipahioğlu, "Gülsek mi sinirlensek mi yine karar vermekte zorlanıyorum. Yine çok vahim ve bilgisizce bir iddia ile karşı karşıyayız. Orada şimdi duydum ben ilk defa, hırsızsınız demiyorum diyerek, demiyorum ama diye ima yapılıyor. Hırsız, mırsız birazdan onların cevaplarını veririz. İlk defa duyduğum için enteresan geldi. Açıklamanın hırsız kısmını duymamıştım. Önce biraz serinkanlı olup vahim ve bilgisizce iddia ile başlayayım. Geçen akşam bir televizyon kanalında da Galatasaray’ın Divan başkan adayı olmuş, öncelerde federasyonumuzda Tahkim Kurulu başkanlığı yapmış Türker Arslan. Malum aynı camianın insanı. Aynı demeci verdi. Bir spor programında yaptığı röportajda. 'Daha evvel TFF’ye, Tahkim kuruluna başvuru geldi, reddettik, yeni ne belge çıktı da konuşuyorlar' diyor. Galatasaray Başkanı da aynı minvalde açıklama yapıyor. Bunlar işte nasıl bir teşkilatla karşı karşıya olduğumuzun yıllarca, son 25-30 yılda Haluk Ulusoylar, Türker Arslanlar vs bu ülkenin nasıl teşkilatlarla yönetildiğinin açık kanıtı. Birazdan detaylıca değineceğiz. Ama önce şunu söyleyeyim. Bir kere bütün kamuoyu, Galatasaray camiası, Galatasaray’ın başkanı, Türker Arslan, herkes şunu çok iyi bilsin. Ortada çok büyük bir yalan var. Fenerbahçe Spor Kulübü, bu konuda bugüne kadar, ne TFF'ye, ne Tahkim kuruluna, ne federasyonun başka bir kuruluna ne TBMM'ye, ne de herhangi başka bir kuruma hiçbir resmi bir başvuru yapmamıştır. Bunu herkes bilsin. Hiçbir resmi başvuru yapmadığımız için bugüne kadar Fenerbahçe Spor Kulübü’ne resmi olarak bu konuda verilmiş hiçbir ret yoktur. Kulübümüzün birkaç hafta önce yaptığı resmi başvuru, bugüne kadar Kulübümüzün yaptığı Türkiye Cumhuriyeti içindeki zaten dışında da başvuru yapmadık da, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki ilk resmi başvurumuzdur" dedi.

"1935 yılındaki şampiyonluğumuzda 22 farklı şehirden takım katılıyor"

1959 yılı öncesi şampiyonalar hakkında bilgiler aktarmaya devam eden Sipahioğlu, "Şimdi 1924 yılında Harbiye’nin kazandığı bu şampiyonaya gelirsek 3-5 farklı şehir takımlı falan diyorlar. Bu şampiyonaya en az 12 farklı şehrin takımı katılmıştır. Her şehir önce kendi arasında yarışıyor, kendi şampiyonlarını çıkarıyor. Her şehirden çıkan bir şampiyon da Türkiye Futbol Birinciliği’ne katılıyor. Her şehirden bir takımın katıldığı bu şampiyonanın ilki Ankara’da yapılıyor ve şampiyon Harbiye oluyor. Türkiye Futbol Birinciliği 1924 ile 1951 yılları arasında oynanıyor. Örneğin bizim şampiyon olduğumuz 1935 yılında 22 farklı şehrin takımı bir araya geliyor. Bugünkü Süper Lig’de bile bu kadar farklı şehrin takımı yok. Bu kadar farklı şehrin takımı arasında Fenerbahçe şampiyon oluyor. Burada çok önemli bir belge daha paylaşmak istiyoruz. 1924 yılındaki ilk şampiyona için zamanının Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün çok önemli bir beyanatı ve belgesi var. Bu belgede Atatürk diyor ki, 'Bu şampiyonaya gelecek tüm takımların ulaşım masrafları ve sporcuların ulaşım masrafları yarı yarıya olacak, yarısı devlet tarafından, Cumhuriyetimiz tarafından karşılanacak' diyor. Yani devletimizin bu şampiyonalara verdiği önemi de göstermek için bu belge çok önemli. Bu belgeyi bizlere sunan Fenerbahçe Tarihi grubuna da, oradaki arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Bu belge şundan önemli, Atatürk’ün, zamanın Cumhurbaşkanı’nın 1924’teki bu ilk şampiyonaya verdiği önem ve bu şampiyonaya katılacak tüm takımların, tüm sporcuların ulaşım masraflarının yarısı devlet tarafından karşılanacak beyanı bu belgeyle çok önem kazanıyor. Dediğim gibi birinci turnuva Türkiye Futbol Birinciliği’ydi 1959 öncesi yapılan, 1924 ile 1951 yılları arasında oynanıyor. İkinci organizasyon Milli Küme. 1937 yılında başlıyor, 1950 yılına kadar yapılıyor. Milli Küme’ye dair de, ilk deplasmanlı lig ibaresini TFF sitesinde az evvel gösterdik. 1959 öncesi yapılan üçüncü organizasyon Federasyon Kupası. 1956-58 yılları arasında yapılıyor, iki kez oynanıyor. İkisini de Beşiktaş kazanıyor ki Beşiktaş’ın bu şampiyonlukları bize göre haklı bir şekilde bugün sayılmıştır. Beşiktaş’ın bu şampiyonlukları yıldız hesabına katılmıştır 1959 öncesi olan Federasyon Kupası’na ait şampiyonluklar" açıklamasında bulundu.

"Galatasaray her türlü lobi faaliyetlerini yaptı"

Galatasaray’ın 1959 öncesi kazanılmış sadece 1 şampiyonluğa sahip olduğunun da altını çizen Metin Sipahioğlu, "Onların o dönem 1 tane şampiyonluğu var. Galatasaray’ın 1923-1951 arası sadece 1 tane şampiyonluğu var. Fenerbahçe’nin 9 tane şampiyonluğu var. Beşiktaş’ın Federasyon Kupası’ndan aldıkları o sayılan iki şampiyonluk dışında 5 şampiyonluğu daha var. Bu şampiyonluklar sayılırsa Galatasaray’ın hiç işine gelmeyeceği için her türlü lobilerini, her türlü faaliyetlerini yaparak bütün camia olarak birleşerek, bu bir başarı hikayesidir onu da söyleyeyim, bugüne kadar bu şampiyonlukları saydırtmamayı başardılar" diyerek sözlerini tamamladı.