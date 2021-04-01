Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig takımlarından Yeni Malatayspor’da yapılan rutin koronavirüs testlerinde 4 futbolcuda koronavirüs çıktığı açıklandı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Tüm futbolcularımı, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza bugün Nurettin Soykan Tesislerinde Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde 4 futbolcumuzda pozitif vakaya rastlanılmıştır. Pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi süreçlerine , ilgili prosedürler dahilinde başlanılmıştır” ifadelerine yer verildi.