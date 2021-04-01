Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, salgın nedeniyle geçen yıl iptal edilen yarışın, ülkedeki vaka sayılarının artışı göz önünde bulundurularak bu yıl da ertelendiği belirtildi. Fransa'nın kuzeyinde düzenlenen ve zorlu parkuru nedeniyle "Kuzeyin Cehennemi" olarak adlandırılan organizasyonun, 11 Nisan yerine kadınlarda 2, erkeklerde 3 Ekim'de yapılması planlanıyor.

Bisiklet dünyasında "Klasikler" diye anılan tek günlük yarışların en eski ve en prestijli 5 mücadelesinden biri olan yarış, 1896'dan beri koşuluyor.