Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Denizlispor maçı hazırlıklarına devam etti. Milli takımlara giden oyunculardan Attila Szalai, Dimitris Pelkas ve Mame Thiam dışındaki tüm oyuncular antrenmanda yer aldı. Antrenman öncesinde dün Rojin Haspolat ile dünya evine giren milli futbolcu Ozan Tufan için tebrik pastası kesildi. Teknik heyet ve futbolcularımızın tebriklerini kabul eden Ozan Tufan, tüm takıma da teşekkür etti.



Teknik Sorumlumuz Emre Belözoğlu yönetimindeki idman 17.30’da ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından dar alanda 2 grup halinde yapılan pas çalışması ve çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.



Gökhan Gönül ve Mesut Özil, çalışmalarını salonda sürdürürken; Diego Perotti bireysel çalışmalar eşliğinde antrenmanı tamamladı. Sadık Çiftpınar’ın da tedavisine devam edildi.



Sarı-lacivertli ekip, Denizlispor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.