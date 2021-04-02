Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Artık konuşmam gerekti. Çünkü Galatasaray Kulübü Aziz Yıldırım üzerinden Fenerbahçe'ye savaş açma yoluna gitti" diyen Yıldırım, "Ben Fenerbahçeli değilim, Fenerbahçe'nin kendisiyim. Ben Fenerbahçe için hapis yattım. Böyle bir isim üzerinden Fenerbahçe'ye savaş açmak yanlıştır ve aptallıktır. Bu savaşı açarsanız kaybedersiniz" sözlerini kullandı.

Müracaat etmedik

Yıldırım şöyle devam etti: 2014'te, TFF'ye müracaat etmek üzere bir çalışma grubu oluşturduk. Bu şampiyonluk sayısı konusunda ben 'yayın hakları için' itiraz ettim. Türker Aslan'ı dinledim, 'Biz karar verdik. Müracaat reddedildi' diyor. Yalan söylüyorlar. Ben hiçbir zaman müracaat etmedim. Galatasaray TV'yi izlerken onlar adına utandım. Montaj yapıp, FETÖ'nün yaptığı gibi konuşmamı kesip doğramışlar...

Şikeyi onlar yaptı

"G.Saray şampiyon olsun diye dua eden adamı biliyoruz. Ben FETÖ'yle Türkiye'de mücadele eden ilk kişiyim" diyen Yıldırım, "Yolsuzluk mu yaptım? Şike mi yaptım! Hayır! Hepsi tespitli... Ben şerefli insanım, 'Fenerbahçe şike yapmadı' diyorum. Ama 'Galatasaray şike yaptı' diyorum. Bu ülkeye şikeyi Galatasaray getirmiştir. 8-0'ları unutmadık" sözlerini kullandı. Bu arada F.Bahçe Kulübü, Yıldırım'a açıklamaları için teşekkür mesajı yayınladı.