Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak müsabakada hakem Burak Şeker görev yapacak.

Ligde yakaladığı 5 maçlık yenilmezlik serisinin ardından son 2 müsabakada MKE Ankaragücü ve Demir Grup Sivasspor'a mağlup olan Göztepe, 39 puan ve averajla 10. sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte cezalı Obinna Nwobodo, yarın forma giyemeyecek.

Göztepe gibi son 2 maçında puan alamayan ve düşme hattının 2 puan üzerinde bulunan Hes Kablo Kayserispor, yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu yönetiminde ilk maçına çıkacak.

Kayserispor'la Süper Lig'de 14. kez karşı karşıya gelecek Göztepe, daha önceki 13 karşılaşmada 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 15 gol atan İzmir temsilcisi, kalesinde 11 gol gördü.

Kayseri'de oynadığı 6 maçta galibiyeti bulunmayan Göztepe, bu müsabakalarda 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.