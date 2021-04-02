Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Alman ekibi Borussia Dortmund’un Norveçli forveti Erling Haaland için teklifler masada. Futbolcunun babası Alf-Inge ve menajeri Mino Raiola geçtiğimiz günlerde Barcelona ve Real Madrid ile bir transfer görüşmesi gerçekleştirdi. Transfer ile alakalı net bir açıklamada bulunmayan Alf-Inge ve Mino Raiola, yarın Londra’da Manchester United, Manchester City, Chelsea ve Liverpool yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirecek.