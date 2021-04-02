Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alman ekibinden yapılan açıklamada, Karaman’ın milli takımdan döndükten sonra uygulanan testinin pozitif çıktığı belirtildi. Yapılan açıklamada Karaman’ın evinde karantinaya alındığı, hafta sonu oynanacak olan Darmstadt maçında forma giyemeyeceği vurgulandı. Düsseldorf’un Sportif Direktörü Klaus Allofs, yaptığı açıklamada Kenan’ın hızlı bir şekilde iyileşmesini umduklarını belirterek, "Bu olay salgın döneminde oyuncuların milli takımlara gönderilmelerinin büyük bir riskle bağlantılı olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.