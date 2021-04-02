Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Milli Futbol Takımı'nda koronavirüse yakalanan futbolculara bir yenisi daha eklendi. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Mehmet Zeki Çelik'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi. Fransız ekibinin Teknik Direktörü Galtier, Paris Saint-German'in maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında, "Zeki Çelik koronavirüse yakalandığı için bu hafta forma giyemeyecek" ifadelerini kullandı.

Millilerde daha önce İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Merih Demiral, Zeki Çelik, Emre Kılınç, Cenk Tosun, Kaan Ayhan, Kenan Karaman ve Dorukhan Toköz kadrodan çıkarılmıştı.