Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sırbistan'da bir internet sitesinde başlatılan açık artırma için süre bu sabah doldu ve en yüksek teklif 7 milyon 500 bin 10 Sırp Dinarı (63 bin 894 avro) oldu.

Elde edilen gelirin tamamı Gavril Djurdjevic isimli SMA hastası çocuğun tedavisinde kullanılacak.

36 yaşındaki yıldız futbolcu, 2-2 berabere biten 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri karşılaşmanın son anlarındaki pozisyonda, çizgiyi geçen şutunun gol olarak değerlendirilmemesine tepki göstermiş ve kaptanlık pazubendini yere fırlatarak soyunma odasının yolunu tutmuştu.

Stadyumda görevli olarak bulunan itfaiyeci Djordje Vukicevic ise pazubendi alarak internetten açık artırmaya sunmuştu.