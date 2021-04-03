Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

Çiçeği burnunda teknik direktör Emre Belözoğlu, bir yandan geleceği planlıyor, bir yandan takımı hazırlıyor. Fenerbahçe’de sportif direktörlük göreviyle teknik direktörlüğü bir arada yürüten Emre Belözoğlu, kalan 10 haftada sarı lacivertli camiaya özlenen takımı izletebilmek adına yoğun mesai yapıyor. Denizli maçı hazırlıkları sürerken sahaya süreceği ilk on biri büyük ölçüde belirleyen Belözoğlu, tartışılan golcü Mbwana Samatta ile özel ilgileniyor.

Ona özel format

Hastalıktan yeni çıkan Cisse’yi maça yetişmese bile yedek soyunduracak Belözoğlu, daha formda görünmesine rağmen golcü tercihi Thiam’dan değil Samatta’dan yana kullanacak. Göreve geldiği ilk günden beri Samatta’yla yakın bir ilişki kuran Emre Hoca, sezonun en büyük hayal kırıklığı olarak gösterilen golcüyü kalan 10 maçta patlama yapabilmesi için özel olarak hazırlıyor. Doğru oyunda Samatta’nın beklenenin üzerine çıkacağına inanan Belözoğlu, takımı da Tanzanyalıya göre planlıyor.

SAO PAOLO'DA YENİDEN

Alex de Souza antrenör oldu

∂ Fenerbahçe'nin eski yıldızı Alex de Souza, Sao Paulo takımıyla antrenörlük sözleşmesi imzaladığını açıkladı. Sosyal medya paylaşımında Sao Paulo formasıyla 4 Nisan 1995 yılında ilk profesyonel maçına çıktığını hatırlatan Souza, tam 26 yıl sonra aynı tarihte sözleşme imzaladığı için memnuniyet duyduğunu ifade etti. Fenerbahçe'de 2004-2012 yılları arasında forma giyen Alex, 2014'te ise futbolculuk kariyerini noktalamıştı.