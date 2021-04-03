Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

THY Euroleague’de 33. hafta heyecanı dün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Bu hafta Türk takımları oynadıkları müsabakalarda 1 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Anadolu Efes, İspanya deplasmanda Baskonia Vitoria Gasteiz'i 111-101 yenerek 22. galibiyetini aldı ve ligi ilk 4 sırada bitirmeyi garantiledi. Efes ayrıca bu maçta attığı 111 sayı ile birlikte Euroleague’de 2004-2005 sezonunun 6. haftasında Olympiakos’u deplasmanda 110-59 yendikleri mücadeledeki sayı rekorunu kırdı.

Fenerbahçe de evinde karşılaştığı İspanyol temsilcisi Barcelona’ya 82-73 yenildi ve 13. mağlubiyetini aldı. Sarı-lacivertliler daha önce Bayern Münih karşılaşmasıyla play-offlara kalmayı garantilemişti.

Ligin son haftasında Anadolu Efes Olimpia Milano'ya, Fenerbahçe de Real Madrid'e konuk olacak.

Euroleague'de geride kalan 33 haftada Barcelona 24 galibiyetle liderlik koltuğunda bulunuyor. Barca'yı 22 galibiyetli CSKA Moskova ile Anadolu Efes takip ediyor. Fenerbahçe ise 20 galibiyet ve averajla 5. sırada yer alıyor. Ligin son sırasında da 4 galibiyetli Khimki Moskova var.

THY Euroleague’in 33. haftasında oynanan karşılaşmaların toplu sonuçları şöyle:

Baskonia Vitoria Gasteiz: 101 - Anadolu Efes: 111

Panathinaikos: 86 - Olimpia Milano: 83

Bayern Münih: 71 - Zalgiris Kaunas: 70

Kızılyıldız: 76 - Maccabi Tel Aviv: 64

CSKA Moskova: 97 - Khimki Moskova: 72

ALBA Berlin: 86 - Valencia Basket: 90

Zenit Saint Petersburg: 87 - Asvel Lyon-Villeurbanne: 53

Fenerbahçe Beko: 73 - FC Barcelona: 82

Real Madrid: 72 - Olympiakos: 63