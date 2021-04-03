Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akdeniz ekibi Hatay'ın Süper Lig'de krallık yarışında zirvede bulunan Aaron Boupendza'nın son testinin negatife döndüğü açıklandı. Kulüp Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, "Aaron Boupendza'nın Türkiye'de yapılan ikinci testi de negatif çıkmıştır ve Galatasaray maçında oynamasında bir sakınca kalmamıştır. Oyuncumuzun oynayıp oynamaması ile ilgili son kararı hocamız verecektir" diye konuştu.

26 MAÇTA 18 GOL ATTI

Bu sezon Hatayspor ile 26 lig maçına çıkan sol ayaklı forvet Boupendza, 18 kez ağları sarsarak ligde gol krallığı yarışında zirveye oturdu. Sezon başında değeri 150 bin euro olan 24 yaşındaki forvet oyuncusu için şimdilerde 10 milyon euro bonservis bedeli talep ediliyor.