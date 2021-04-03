Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 32. haftasında Hatayspor, evinde Galatasaray'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

HATAYSPOR GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYIN

İşte 11'ler:

Hatayspor: Munir, Yusuf, Pablo, Mesut, Popov Aabid, Ruben Ribeiro, Kamara, Adama Traore, Akintola, Diouf

Galatasaray: Muslera, Şener, Donk, Etebo, Saracchi, Ömer Bayram, Gedson Fernandes, Feghouli, Arda Turan, Onyekuru, Mostafa Mohamed.

FATİH TERİM VE ÜMİT DAVALA CEZALI

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yardımcı antrenör Ümit Davala, Hatayspor müsabakasında yedek kulübesinde yer alamayacak.

Ligin 31. haftasındaki Çaykur Rizespor müsabakasından sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 2'şer maç ceza verdiği Terim ile Davala, karşılaşmayı tribünden takip edecek.

Galatasaray'ın başında yardımcı antrenörlerden Levent Şahin olacak.

SARI-KIRMIZILILARDA 6 EKSİK

Galatasaray, Atakaş Hatayspor'a karşı 6 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-kırmızılı ekipte savunma oyuncuları DeAndre Yedlin, Christian Luyindama ve Marcao, cezaları nedeniyle forma giyemeyecek. Sakatlığı süren Kerem Aktürkoğlu da Hatayspor mücadelesinde yer alamayacak.

Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı da yarınki müsabakada sahaya çıkamayacak.

Sarı-kırmızılı ekipte ayrıca Ryan Babel ve Oghenekaro Etebo, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu da yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda 34. haftadaki Medipol Başakşehir maçı öncesi cezalı duruma düşecek.