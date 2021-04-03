Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da yardımcı antrenör Levent Şahin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, morallerini bozan tek şeyin, Galatasaray'a yakışmayan oyun, saha içerisinde gösterilemeyen mücadele olduğunu söyledi.

Oyuncu üzerinden değil oyun üzerinden değerlendirme yapılması gerektiğini savunan Şahin, bir gazetecinin Galatasaray'ın şampiyonluk iddiasının devam edip etmediği sorusuna da şu cevabı verdi:

"Galatasaray'ın şampiyonluk iddiası tabii ki devam ediyor. Bu akşamdan itibaren hepimiz, kendi iç dünyamızda öz eleştirimizi yapıp buradan nasıl çıkarız bunların hesabını yapacağız. Biz büyük camiayız. Başımıza ilk kez böyle bir şey gelmiyor. Daha önceki yıllarda da gelmişti. Bunu nasıl yöneteceğimizi buradan çıkıp üst sıralara nasıl çıkacağımızın hesabını yapacağız. Sonuçtan çok oynanan oyun bizi üzdü. Ama muhakkak buradan çıkış yapacak da yine bizleriz. "